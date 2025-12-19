Призер Олімпіади, який тренував збірну Україну: що відомо про Квашу, якого "покарав" Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплати державних стипендій восьми відомим спортсменам, включаючи Іллю Квашу.
- Ілля Кваша, колишній головний тренер збірної України зі стрибків у воду, звільнений у 2023 році після звинувачень у шантажі та приниженні спортсменів, який начебто переїхав до Канади.
У середу, 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплати державних стипендій низці відомих спортсменів. Серед них були чемпіони та призери Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Згідно з документом, до списку ввійшли вісім представників українського спорту. Серед них опинився й миколаївський стрибун у воду Ілля Кваша, повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Президента України.
Хто такий Ілля Кваша?
Також до переліку увійшли: Сергій Бубка, Яна Клочкова, Євген Браславець, Ігор Матвієнко, Валерій Лозик, Інна Фролова та Юрій Єрмаков. На відміну від більшості зі списку, він не був відкритим зрадником.
Ілля з початку повномасштабного вторгнення зайняв правильну сторону. Він був, зокрема, залучений до благодійного фонду "Країна спорту".
Ба більше, у 2022 році Кваша став головним тренером збірної України зі стрибків у воду. Щоправда, він не затримався надовго на цій посаді.
Його підопічні здійняли скандал з вимогою звільнити наставника. Вони звинуватили тренера в шантажі та принижуванні спортсменів. Також у нього був особистий конфлікт з Олексієм Середою.
Важливо. У 2023 році Іллю звільнили, після чого той начебто переїхав у Канаду. Після цього він припинив активність у соцмережах і не виходить в інформаційний простір.
Якого розміру були стипендії для спортсменів зі списку?
Виплати залежали від прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб. Стипендія була пожиттєвою, але діяла за умови виконання вимог положення.
- Чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор – 4 ПМ (у 2025 році – 12112 гривень, у 2026 році – 13312 гривень).
- Срібні призери 3,5 ПМ (у 2025-му – 10598 гривень, у 2026-му – 11648 гривень).
- Бронзові призери – 3 ПМ (у 2025-му – 9084 гривень, у 2026-му – 9984 гривень).
Що відомо про спортивні досягнення Іллі Кваші?
Заслужений майстер спорту, який брав участь у трьох Олімпійських іграх.
Найбільшим досягненням стала "бронза" на ОІ-2008 у Пекіні в синхронних стрибках із триметрового трампліна в парі з Олексієм Пригоровим. За цей виступ він отримав Орден "За мужність" III ступеня.
5-разовий чемпіон Європи з водних видів спорту та чотири рази тріумфував на Євро зі стрибків у воду (дані Вікіпедії).
Також тричі підіймався на п'єдестал на світових першостях – "срібло" (2013, 2015) та "бронза" (2017).