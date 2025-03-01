В Овальном кабинете рядом с президентом Украины на столе лежал чемпионский пояс Александра Усика. Зеленский собирался подарить его Трампу, поскольку президент США является фанатом бокса, пишет 24 Канал.

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Какой пояс Усика Зеленский привез в США

У обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе журналисты поинтересовались, какой именно пояс Зеленский привез на встречу с Трампом. На что боксер ответил, что все его титулы хранятся дома. Усик лишь заметил, что это был специальный пояс, отказавшись сообщать подробности.

Мои пояса все у меня дома. А чей пояс подарил Зеленский Трампу? Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать. И не хочу,

– ответил Усик в комментарии для usykaa_fans.

Видео ответа Усика о поясе

Напомним, что Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому чемпионский пояс WBC ко Дню Независимости Украины. Однако он отличается от того, что был на встрече в Овальном кабинете.

В США Зеленский прилетел с наградой, которая была сделана в цветах украинского и британского флагов. На нем присутствуют надписи WBC и USYK. Очевидно это один из памятных поясов, которой организация подарила боксеру к бою с Тайсоном Фьюри.