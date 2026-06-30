Разрушительное землетрясение в Венесуэле нанесло страшный удар и футбольному сообществу. Журналист Фабрицио Романо на своей странице в Facebook опубликовал истории игроков, потерявших самых близких людей.

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Что известно о потерях среди футболистов?

Одной из самых болезненных стала история футболиста "Маритимо де Ла-Гуайра" Гектора Белло. Его жена погибла под завалами, но перед смертью успела спасти их дочь, прикрыв ее собственным телом.

В своем эмоциональном обращении Белло написал, что однажды расскажет дочери, как ее мама пожертвовала собственной жизнью ради ее спасения. Также футболист признался, что не знает, как объяснить ребенку, почему-то его не было рядом в тот роковой момент.

Не менее страшная трагедия постигла его одноклубника Лукаса Трехо. После более чем 70 часов поисково-спасательной операции спасатели обнаружили тела его жены и двух детей. Спасти семью футболиста не удалось.

Землетрясение забрало жизни молодых талантов

Среди жертв катастрофы оказались и молодые венесуэльские футболисты, которые только начинали свой путь в спорте.

Во время землетрясения погиб Имверт Берротеран вместе со своей девушкой. Также смертельные травмы получил игрок команды "Каракас" U-18 Разан Сиджаа, который находился вместе с семьей.

Еще одной жертвой стал Рикардо Велоз, которого считали одним из самых перспективных талантов венесуэльского футбола.

Самым молодым среди погибших стал 14-летний Виктор Паласиос. Юный футболист мечтал однажды выйти на международный уровень и представлять свою страну на крупных турнирах.

Фабрицио Романо подчеркнул, что это лишь часть историй, которые стали известны после трагедии. Журналист выразил искренние соболезнования семьям всех погибших и всем жителям Венесуэлы, которые переживают один из самых тяжелых периодов в своей истории.