Руйнівний землетрус у Венесуелі приніс страшні втрати й футбольній спільноті. Журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив історії гравців, які втратили найдорожчих.

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Що відомо про втрати футболістів?

Однією з найболючіших стала історія футболіста Марітімо де Ла-Гуайра Гектора Белло. Його дружина загинула під завалами, але перед смертю встигла врятувати їхню доньку, прикривши її власним тілом.

У своєму емоційному зверненні Белло написав, що одного дня розповість доньці, як її мама пожертвувала власним життям заради її порятунку. Також футболіст зізнався, що не знає, як пояснити дитині, чому його не було поруч у той фатальний момент.

Не менш страшна трагедія спіткала його одноклубника Лукаса Трехо. Після понад 70 годин пошуково-рятувальної операції рятувальники виявили тіла його дружини та двох дітей. Родину футболіста врятувати не вдалося.

Землетрус забрав життя молодих талантів

Серед жертв катастрофи опинилися й молоді венесуельські футболісти, які лише починали свій шлях у спорті.

Під час землетрусу загинув Імверт Берротеран разом зі своєю дівчиною. Також смертельні травми отримав гравець команди Каракаса U-18 Разан Сіджаа, який перебував разом із родиною.

Ще однією жертвою став Рікардо Велоз, якого вважали одним із найперспективніших талантів венесуельського футболу.

Наймолодшим серед загиблих став 14-річний Віктор Паласіос. Юний футболіст мріяв одного дня вийти на міжнародний рівень і представляти свою країну на великих турнірах.

Фабріціо Романо наголосив, що це лише частина історій, які стали відомі після трагедії. Журналіст висловив щирі співчуття родинам усіх загиблих та всім жителям Венесуели, які переживають один із найважчих періодів у своїй історії.