Была замужем за скандальным бизнесменом: как выглядит и чем занимается третья жена Шовковского
- Александр Шовковский трижды женился, его третья жена Марина Кутепова занимается семейным бизнесом и является лайф-коучем.
- У супругов есть ювелирный бренд SaSho, а также магазины с оружием и тактическим снаряжением.
- В браке с Мариной у них нет общих детей, но они воспитывают детей от предыдущих браков.
- Марина активно ведет свой Instagram, где имеет более 9 тысяч подписчиков.
Александр Шовковский – легенда украинского футбола, главный тренер киевского Динамо и семьянин. Если в карьере СаШо пропустил не один гол, то в семейной жизни Шовковского также был не один брак.
Украинский наставник киевлян за свои 50 лет трижды создавал официальную семью. Первой женой Александра Шовковского была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав. В 2021-м году супруги развелись, информирует 24 Канал.
Стоит прочитать От жизни с виновницей ДТП до семьи с беглецом: самые громкие разводы звезд украинского спорта
Все браки Шовковского и Кутеповой?
Второй женой легенды футбола была дизайнер Ольга Аленова (с 2005-го). В этом браке у Шовковского родилась дочь Александра. Интересно, что ради футболиста женщина покинула своего жениха из США. Однако в 2015-м СаШо в свою очередь покинул Ольгу, с которой очень сложно расставался из-за разделения бизнеса.
Шовковский долго не унывал и в третий раз женился. Уже 10 лет нынешний главный тренер Динамо живет в счастливом браке с Мариной Кутеповой. Отметим, что в прошлом нынешняя жена Шовковского тоже была в браке, в котором у нее родились дети – старший сын Никита и младшая дочь Жасмин. Марину повел под венец скандальный бизнесмен Сергей Евланчик. Из-за измен мужа Марина решила подать на развод.
Новая возлюбленная футболиста призналась, что сложные разводы свели ее с Александром. Интересно, что Шовковский также начал отношения с Мариной еще находясь в браке с бывшей.
С тех пор Александр и Марина живут вместе.
Есть ли общие дети и чем занимается жена Шовковского?
В счастливом браке супругов до сих пор нет общих детей. Хотя у них есть по двое детей от прошлых браков, поэтому Александр и Марина отдают всех себя друг другу.
Александр Шовковский и его жена Марина / Фото из инстаграма Кутеповой
Зато возлюбленная легенды футбола активно занимается семейным бизнесом. К слову, у семьи есть ювелирный собственный бренд SaSho. Такое название бренда пошло от прозвища Шовковского, которое ему дали болельщики Динамо и сборной Украины. Также семья Шовковского имеет магазины, где продается оружие и тактическое снаряжение.
В инстаграме за страницей жены экс-голкипера следят более 9 тысяч подписчиков. В профиле женщины написано, что она не только занимается семейными бизнесами, но и является лайф-коучем, наставником по расширению возможностей и экспертом по развитию.
Марина Кутепова / Фото из инстаграма жены Шовковского
Последний раз возлюбленная наставника что-то постила в инстаграме 27 августа 2025 года. Марина объяснила своим подписчикам, почему выдержка является признаком силы.
Ранее 24 Канал рассказывал, чем занимается и как выглядит Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины по футболу.