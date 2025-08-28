Александр Шовковский – легенда украинского футбола, главный тренер киевского Динамо и семьянин. Если в карьере СаШо пропустил не один гол, то в семейной жизни Шовковского также был не один брак.

Украинский наставник киевлян за свои 50 лет трижды создавал официальную семью. Первой женой Александра Шовковского была Власта Фирсова, от которой у него есть сын Владислав. В 2021-м году супруги развелись, информирует 24 Канал.

Все браки Шовковского и Кутеповой?

Второй женой легенды футбола была дизайнер Ольга Аленова (с 2005-го). В этом браке у Шовковского родилась дочь Александра. Интересно, что ради футболиста женщина покинула своего жениха из США. Однако в 2015-м СаШо в свою очередь покинул Ольгу, с которой очень сложно расставался из-за разделения бизнеса.

Шовковский долго не унывал и в третий раз женился. Уже 10 лет нынешний главный тренер Динамо живет в счастливом браке с Мариной Кутеповой. Отметим, что в прошлом нынешняя жена Шовковского тоже была в браке, в котором у нее родились дети – старший сын Никита и младшая дочь Жасмин. Марину повел под венец скандальный бизнесмен Сергей Евланчик. Из-за измен мужа Марина решила подать на развод.

Новая возлюбленная футболиста призналась, что сложные разводы свели ее с Александром. Интересно, что Шовковский также начал отношения с Мариной еще находясь в браке с бывшей.

С тех пор Александр и Марина живут вместе.

Есть ли общие дети и чем занимается жена Шовковского?

В счастливом браке супругов до сих пор нет общих детей. Хотя у них есть по двое детей от прошлых браков, поэтому Александр и Марина отдают всех себя друг другу.

Александр Шовковский и его жена Марина / Фото из инстаграма Кутеповой

Зато возлюбленная легенды футбола активно занимается семейным бизнесом. К слову, у семьи есть ювелирный собственный бренд SaSho. Такое название бренда пошло от прозвища Шовковского, которое ему дали болельщики Динамо и сборной Украины. Также семья Шовковского имеет магазины, где продается оружие и тактическое снаряжение.

В инстаграме за страницей жены экс-голкипера следят более 9 тысяч подписчиков. В профиле женщины написано, что она не только занимается семейными бизнесами, но и является лайф-коучем, наставником по расширению возможностей и экспертом по развитию.

Марина Кутепова / Фото из инстаграма жены Шовковского

Последний раз возлюбленная наставника что-то постила в инстаграме 27 августа 2025 года. Марина объяснила своим подписчикам, почему выдержка является признаком силы.

