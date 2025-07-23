Жена Жоты впервые появилась в сети после трагической гибели футболиста
- В начале июля в ДТП погибли футболист Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва.
- Жена Жоты, Рута Кардозу, опубликовала эмоциональное сообщение в Instagram.
В начале июля футбольный мир всколыхнула ужасная трагедия. В ДТП погибли футболист Ливерпуля Диогу Жота и его младший брат Андре Силва.
Рута Кардозу впервые через месяц после гибели Диогу Жоты появилась в публичной плоскости. Жена португальского футболиста в своем инстаграме опубликовала трогательное сообщение, сообщает 24 канал.
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Что написала Кардозу?
Диогу Жота погиб в аварии в Испании 3 июля 2025 года. За девять дней до своей смерти португальский футболист женился на Руте Кардозе – 22 июня.
Во вторник, 22 июля, Рута Кардозу опубликовала фотографии со свадьбы с Диого Жотой. Жена футболиста оставила эмоциональную подпись под публикацией.
Месяц с тех пор, как мы сказали: Пока смерть не разлучит нас. Навеки, твоя невеста,
– написала Кардозу.
Напомним, что Диогу Жота воспитывал троих общих детей со своей женой Рутой Кардозу Трагическая гибель португальского футболиста оставила большую пустоту в его семье.
Ранее сообщалось о том, что Ливерпуль официально вывел из обращения игровой номер Диогу Жоты, под которым выступал футболист в составе английского гранда.