Татьяна Макаренко активно ведет социальные сети. Жена бывшего динамовца Евгения Макаренко потешила поклонников порцией горячего контента.

Возлюбленная украинского футболиста в своем инстаграме опубликовала фото с отдыха, чем поразила фанатов. Татьяна Макаренко получила кучу комплиментов под сообщением, сообщает 24 канал.

Читайте также Возлюбленная футболиста Шахтера поделилась горячими фото, которые "сорвут крышу"

Роскошная Татьяна Макаренко

Жена Евгения Макаренко отправилась на отдых в Испанию, чем поделилась со своими поклонниками. Татьяна Макаренко опубликовала роскошные кадры с курорта Марбелья вблизи моря.

Возлюбленная экс-футболиста Динамо предстала перед камерой в обольстительном образе. Татьяна попозировала в стильном черном купальнике, продемонстрировав естественную красоту, стройную фигуру.

Татьяна Макаренко на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Евгений Макаренко является воспитанником Динамо, а также в свое время играл сборную Украины. Последним клубом, где выступал футболист, был казахстанский Ордабасы.

Сейчас Макаренко находится без клуба. Футболист уделяет время воспитанию двоих детей, находясь в поиске новой команды.

Ранее сообщали о том, что Ангелина Забарная опубликовала жаркие фото с отдыха на островах. Очаровательная возлюбленная Ильи Забарного покорила социальные сети роскошным образом.