Возлюбленная футболиста "горняков" в своем инстаграме опубликовала жаркие фотографии. Новые фото бразильской модели в откровенном образе могут "сорвать крышу", сообщает 24 канал.

Как выглядит роскошная Калини?

Очаровательная Алисия Калини в очередной раз привлекла внимание публики, опубликовав фото в довольно смелом образе. Возлюбленная Кевина из Шахтера предстала перед камерой в стильном купальнике.

Возлюбленная футболиста донецкого клуба продемонстрировала великолепную фигуру и пышную грудь, покорив сердца фанов. Загадочный взгляд добавил фотографиям бразильской модели незаурядной атмосферы.

Алисия Калини опубликовала откровенные фотографии / Фото из инстаграма модели

Отметим, что Кевин и Алисия Калини достаточно давно находятся в отношениях. Однако пара не считает нужным выставлять личную жизнь на публику.

