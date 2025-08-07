Кохана футболіста "гірників" у своєму інстаграмі опублікувала спекотні світлини. Нові фото бразильської моделі у відвертому образі можуть "зірвати дах", повідомляє 24 канал.

Як виглядає розкішна Каліні?

Чарівна Алісія Каліні вкотре привернула увагу публіки, опублікувавши фото у доволі сміливому образі. Кохана Кевіна з Шахтаря постала перед камерою у стильному купальнику.

Кохана футболіста донецького клубу продемонструвала чудову фігуру та пишні груди, підкоривши серця фанів. Загадковий погляд додав світлинам бразильскої моделі неабиякої атмосфери.

Алісія Каліні опубілкувала відверті світлини / Фото з інстаграму моделі

Зазначимо, що Кевін та Алісія Каліні досить давно перебувають у стосунках. Проте пара не вважає потрібним виставляти особисте життя на публіку.

