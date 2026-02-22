Женская сборная Украины начинает подготовку к отбору на ЧМ-2027: в пятницу, 22 февраля, команда соберется в Украине. Первые матчи сине-желтые проведут на нейтральном поле в Турции – 3 марта против Англии и 7 марта против Испании, сообщает УАФ.

Кто вошел в состав женской сборной?

Вратари

Екатерина Боклач (Нант, Франция), Дарья Бондарчук (Металлист 1925 Харьков), Екатерина Самсон (Систерс Одесса), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка)

Защитники

Екатерина Корсун (Славия, Чехия), Любовь Шматко (Фомгет, Турция), Соломия Купьяк (Колос Ковалевка), Ольга Басанская, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (все – Металлист 1925 Харьков)

Полузащитники

Даяна Семкив, Светлана Когут (обе – Колос Ковалевка), Яна Калинина (Систерс Одесса), Лидия Заборовец, Анна Петрик, Виктория Гирин, Вероника Андрухив (все – Металлист 1925 Харьков).

Нападающие

Роксолана Кравчук (Славия, Чехия), Инна Глущенко (Лилль, Франция), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Дарья Ивкова (Систерс Одесса).

Когда состоятся матчи женской сборной Украины?

03.03.2026: Украина – Англия

07.03.2026: Украина – Испания

14.04.2026: Исландия – Украина

18.04.2026: Испания – Украина

05.06.2026: Украина – Исландия

09.06.2026: Англия – Украина

Женский чемпионат мира-2027 состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля.

