Жіноча збірна України розпочинає підготовку до відбору на ЧС-2027: у п'ятницю, 22 лютого, команда збереться в Україні. Перші матчі синьо-жовті проведуть на нейтральному полі в Туреччині – 3 березня проти Англії та 7 березня проти Іспанії, повідомляє УАФ.

Хто увійшов до складу жіночої збірної?

Воротарі

Катерина Боклач (Нант, Франція), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків), Катерина Самсон (Сістерс Одеса), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка)

Захисники

Катерина Корсун (Славія, Чехія), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина), Соломія Куп'як (Колос Ковалівка), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі – Металіст 1925 Харків)

Півзахисники

Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Сістерс Одеса), Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів (усі – Металіст 1925 Харків).

Нападники

Роксолана Кравчук (Славія, Чехія), Інна Глущенко (Лілль, Франція), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Дар'я Івкова (Сістерс Одеса).

Коли відбудуться матчі жіночої збірної України?

03.03.2026: Україна – Англія

07.03.2026: Україна – Іспанія

14.04.2026: Ісландія – Україна

18.04.2026: Іспанія – Україна

05.06.2026: Україна – Ісландія

09.06.2026: Англія – Україна

Жіночий чемпіонат світу-2027 відбудеться в Бразилії з 24 червня по 25 липня.

