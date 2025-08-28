Шанс для Усика на дебют в футболе: онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
- В четверг, 28 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026, в котором примут участие 32 клуба, включая 11 из УПЛ и 5 любительских команд.
- Дебют в футболе Александра Усика может зависеть от жеребьевки, если будет выполнено условие по уровню соперника Полесья.
В четверг, 28 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 по футболу. С этой стадии турнира стартуют также и топ-4 клуба УПЛ прошлого сезона, которые не играли на предыдущем этапе.
Это событие начнется в 14:00. По его результатам будет определено 16 пар, которые будут соревноваться за выход в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.
Какие клубы вышли в 1/16 финала Кубка Украины?
В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба, из которых 11 являются представителями элитного дивизиона. Также до этой стадии турнира дошли пять любительских команд.
Все участники 1/16 финала Кубка Украины:
- УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков.
- Первая лига: Черноморец Одесса, Металлист Харьков, Левый Берег Киев, Агробизнес Волочиск, Виктория Сумы, Ингулец Петрово, Металлург Запорожье, Буковина Черновцы, Подолье Хмельницкий, Феникс-Мариуполь, Нива Тернополь, Чернигов.
- Вторая лига: Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное.
- Любители: Олимпия Савинцы, Денгофф Дениховка, Агротех Тышковка, Колос Полонное, Полесье Ставки.
Отметим, что 32-м клубом этой стадии является ЮКСА, который одержал победу над винницкой Нивой со счетом 3:1. Но команде из Тарасовки грозит техническое поражение из-за выхода на поле игрока, который не был заявлен на матч.
Интересно. От жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины может зависеть дебют в футболе Александра Усика. По инсайдерской информации, это должно произойти, если будет выполнено условие относительно уровня соперника Полесья.
Онлайн-трансляция жеребьевки Кубка Украины: смотрите видео
Напомним, что базовыми датами проведения матчей 1/16 финала являются 17 и 24 сентября.