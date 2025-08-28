В четверг, 28 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2025/2026 по футболу. С этой стадии турнира стартуют также и топ-4 клуба УПЛ прошлого сезона, которые не играли на предыдущем этапе.

Это событие начнется в 14:00. По его результатам будет определено 16 пар, которые будут соревноваться за выход в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.

Какие клубы вышли в 1/16 финала Кубка Украины?

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба, из которых 11 являются представителями элитного дивизиона. Также до этой стадии турнира дошли пять любительских команд.

Все участники 1/16 финала Кубка Украины:

УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков.

Отметим, что 32-м клубом этой стадии является ЮКСА, который одержал победу над винницкой Нивой со счетом 3:1. Но команде из Тарасовки грозит техническое поражение из-за выхода на поле игрока, который не был заявлен на матч.

Интересно. От жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины может зависеть дебют в футболе Александра Усика. По инсайдерской информации, это должно произойти, если будет выполнено условие относительно уровня соперника Полесья.

Напомним, что базовыми датами проведения матчей 1/16 финала являются 17 и 24 сентября.