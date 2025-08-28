Шанс для Усика на дебют у футболі: онлайн-трансляція жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
- У четвер, 28 серпня, відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026, в якому візьмуть участь 32 клуби, включаючи 11 з УПЛ та 5 аматорських команд.
- Дебют у футболі Олександра Усика може залежати від жеребкування, якщо буде виконано умову щодо рівня суперника Полісся.
У четвер, 28 серпня, відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026 з футболу. З цієї стадії турніру стартують також і топ-4 клуби УПЛ минулого сезону, які не грали на попередньому етапі.
Ця подія розпочнеться о 14:00. За її результатами буде визначено 16 пар, які змагатимуться за вихід в 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Домовленість досягнута: Динамо погодилося продати свого лідера у європейський клуб
Які клуби вийшли в 1/16 фіналу Кубка України?
У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь 32 клуби, з яких 11 є представниками елітного дивізіону. Також до цієї стадії турніру дійшли п'ять аматорських команд.
Всі учасники 1/16 фіналу Кубка України:
- УПЛ: Динамо Київ, Шахтар Донецьк, Олександрія, Полісся Житомир, Карпати Львів, Кривбас Кривий Ріг, Рух Львів, ЛНЗ Черкаси, Верес Рівне, Полтава, Металіст 1925 Харків.
- Перша ліга: Чорноморець Одеса, Металіст Харків, Лівий Берег Київ, Агробізнес Волочиськ, Вікторія Суми, Інгулець Петрове, Металург Запоріжжя, Буковина Чернівці, Поділля Хмельницький, Фенікс-Маріуполь, Нива Тернопіль, Чернігів.
- Друга ліга: Локомотив Київ, Гірник-Спорт, Лісне.
- Аматори: Олімпія Савинці, Денгофф Денихівка, Агротех Тишківка, Колос Полонне, Полісся Ставки.
Зазначимо, що 32-м клубом цієї стадії є ЮКСА, який здобув перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 3:1. Але команді з Тарасівки загрожує технічна поразка через вихід на поле гравця, який не був заявлений на матч.
Цікаво. Від жеребкування 1/16 фіналу Кубка України може залежати дебют у футболі Олександра Усика. За інсайдерською інформацією, це має статися, якщо буде виконано умову щодо рівня суперника Полісся.
Онлайн-трансляція жеребкування Кубка України: дивіться відео
Нагадаємо, що базовими датами проведення матчів 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.