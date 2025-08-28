У четвер, 28 серпня, відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026 з футболу. З цієї стадії турніру стартують також і топ-4 клуби УПЛ минулого сезону, які не грали на попередньому етапі.

Ця подія розпочнеться о 14:00. За її результатами буде визначено 16 пар, які змагатимуться за вихід в 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Домовленість досягнута: Динамо погодилося продати свого лідера у європейський клуб

Які клуби вийшли в 1/16 фіналу Кубка України?

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь 32 клуби, з яких 11 є представниками елітного дивізіону. Також до цієї стадії турніру дійшли п'ять аматорських команд.

Всі учасники 1/16 фіналу Кубка України:

УПЛ: Динамо Київ, Шахтар Донецьк, Олександрія, Полісся Житомир, Карпати Львів, Кривбас Кривий Ріг, Рух Львів, ЛНЗ Черкаси, Верес Рівне, Полтава, Металіст 1925 Харків.

Динамо Київ, Шахтар Донецьк, Олександрія, Полісся Житомир, Карпати Львів, Кривбас Кривий Ріг, Рух Львів, ЛНЗ Черкаси, Верес Рівне, Полтава, Металіст 1925 Харків. Перша ліга: Чорноморець Одеса, Металіст Харків, Лівий Берег Київ, Агробізнес Волочиськ, Вікторія Суми, Інгулець Петрове, Металург Запоріжжя, Буковина Чернівці, Поділля Хмельницький, Фенікс-Маріуполь, Нива Тернопіль, Чернігів.

Чорноморець Одеса, Металіст Харків, Лівий Берег Київ, Агробізнес Волочиськ, Вікторія Суми, Інгулець Петрове, Металург Запоріжжя, Буковина Чернівці, Поділля Хмельницький, Фенікс-Маріуполь, Нива Тернопіль, Чернігів. Друга ліга: Локомотив Київ, Гірник-Спорт, Лісне.

Локомотив Київ, Гірник-Спорт, Лісне. Аматори: Олімпія Савинці, Денгофф Денихівка, Агротех Тишківка, Колос Полонне, Полісся Ставки.

Зазначимо, що 32-м клубом цієї стадії є ЮКСА, який здобув перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 3:1. Але команді з Тарасівки загрожує технічна поразка через вихід на поле гравця, який не був заявлений на матч.

Цікаво. Від жеребкування 1/16 фіналу Кубка України може залежати дебют у футболі Олександра Усика. За інсайдерською інформацією, це має статися, якщо буде виконано умову щодо рівня суперника Полісся.

Онлайн-трансляція жеребкування Кубка України: дивіться відео

Нагадаємо, що базовими датами проведення матчів 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.