Трубин снова против Реала: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов 2025 – 2026. В борьбе за трофей остались 24 клуба.

Правда, восемь из них напрямую вышли в 1/8 финала. Остальные 16 команд разыграют путевки в эту стадию в стыковом раунде, сообщает 24 Канал.

Какие пары в 1/16 финала?

Среди них оказались такие гранды как Реал, Интер и ПСЖ, которые не смогли пробиться в топ-8 турнирной таблицы ЛЧ. Кроме того, в стыковых матчах будут участвовать все пять клубов с украинцами.

Кроме Реала и ПСЖ, речь о Карабахе, Олимпиакос и Бенфике. Лиссабонцы только в последний момент запрыгнули в плей-офф, забив решающий гол на 90+8 минуте матча с Реалом.

Героем "орлов" стал Анатолий Трубин, который был пятым вратарем-автором гола в Лиге чемпионов. В конце концов жеребьевка могла снова свести Бенфику с Реалом уже в плей-офф.

В итоге так и произошло. Трубину с Судаковым придется снова сражаться с Реалом Андрея Лунина для того, чтобы пройти в 1/8 финала. Другим потенциальным соперником "орлов" был Интер, но он достался Буде-Глимту.

Все пары 1/16 финала:

Бенфика – Реал

Буде-Глимт – Интер

Монако – ПСЖ

Карабах – Ньюкасл

Галатасарай – Ювентус

Брюгге – Атлетико

Боруссия Д – Аталанта

Олимпиакос – Байер

С кем будут играть украинцы?

Что касается других украинцев, то Олимпиакос с Романом Яремчуком будет играть против леверкузенского Байера. Сенсационный Карабах с Алексеем Кащуком сразится с Ньюкаслом, а ПСЖ Илья Забарного получил в соперники Монако.

Матчи этой стадии пройдут 17 – 18 и 24 – 25 февраля. А уже 27 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала, где к победителям стыков присоединятся топ-8 команд основной стадии. Уже сейчас известны потенциальные соперники на этой стадии.

Арсенал/Бавария – Боруссия Д/Аталанта

Арсенал/Бавария – Олимпиакос/Байер

Ливерпуль/Тоттенхэм – Галатасарай/Ювентус

Ливерпуль/Тоттенхэм – Брюгге/Атлетико

Барселона/Челси – Монако/ПСЖ

Барселона / Челси – Карабах / Ньюкасл

Спортинг / Манчестер Сити – Бенфика / Реал

Спортинг/Манчестер Сити – Буде-Глимт/Интер

Финал Лиги чемпионов 2025 – 2026 состоится 30 мая в венгерском Будапеште.