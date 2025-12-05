Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2026

В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира-2026. Турнир впервые пройдет при участии 48 сборных, из которых 42 уже определились.

Яркая церемония жеребьевки чемпионата мира-2026 проходила в Kennedy Center в Вашингтоне. Важное событие посетили звезды футбола, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Как собаки на сене": в Польше жестко раскритиковали сборную Украины за матчи отбора ЧМ-2026

Какие результаты жеребьевки ЧМ-2026?

Церемонию жеребьевки открыл президент ФИФА Джанни Инфантино. Во вступительной части было много музыкальных номеров.

В зале Kennedy Center присутствовали президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. Американский политик был награжден первой премией мира ФИФА. Награду Трампу торжественно вручил Инфантино.

Все команды-участницы Мундиаля были распределены на четыре корзины. В первую попали три страны-хозяйки – США, Канада и Мексика, а также девять лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.

Украина в статусе участника плей-офф отбора на ЧМ-2026 оказалась в четвертой корзине. Во время жеребьевки были сформированы все 12 групп по четыре команды.

Полный состав групп ЧМ-2026

Группа А: Мексика, Южная Корея, Южная Африка, Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия

Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Словакия/Косово – Турция/Румыния

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Украина / Швеция – Польша / Албания

Нидерланды, Япония, Тунис, / Швеция – Польша / Албания Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак – Боливия/Суринам

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго – Новая Каледония/Ямайка

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Состав групп на ЧМ-2026 / фото ФИФА

Отметим, что полное расписание матчей группового этапа станет известно 6 декабря. В 1/16 финала выйдут по два победителя групп и восемь лучших команд, занявших третье место.

С кем может сыграть Украина?