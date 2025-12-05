Укр Рус
5 грудня, 21:12
3

Результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026

Сергій Шаховець, Анатолій Дерека
Основні тези
  • У Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026, в якому беруть участь 48 збірних, з яких 42 вже визначились.
  • Збірна України опинилася у четвертому кошику і, в разі виходу на ЧС-2026, гратиме у групі F разом з Нідерландами, Японією та Тунісом.

У Вашингтоні відбулось жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026. Турнір вперше пройде за участі 48 збірних, з яких 42 вже визначились.

Яскрава церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026 проходила у Kennedy Center у Вашингтоні. Важливу подію відвідали зірки футболу, повідомляє 24 Канал.

Які результати жеребкування ЧС-2026?

Церемонію жеребкування відкрив президент ФІФА Джанні Інфантіно. У вступній частині було багато музичних номерів.

У залі Kennedy Center були присутнім президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія. Американський політик був нагороджений першою премією миру ФІФА. Нагороду Трампу урочисто вручив Інфантіно.

Усі команди-учасниці Мундіалю були розподілені на чотири кошики. У перший потрапили три країни-господарки – США, Канада та Мексика, а також дев'ять найкращих збірних згідно з рейтингом ФІФА.

Україна в статусі учасника плей-оф відбору на ЧС-2026 опинилася у четвертому кошику. Під час жеребкування були сформовані усі 12 груп по чотири команди. 

Повний склад груп ЧС-2026

  • Група А: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія
  • Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Уельс / Боснія та Герцеговина – Італія / Північна Ірландія
  • Група С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті
  • Група D: США, Австралія, Парагвай, Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія
  • Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао
  • Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, Україна / Швеція – Польща / Албанія
  • Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія
  • Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде
  • Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак – Болівія / Сурінам
  • Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія
  • Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка
  • Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Склад груп на ЧС-2026 / фото ФІФА

Зазначимо, що повний розклад матчів групового етапу стане відомий 6 грудня. До 1/16 фіналу вийдуть по два переможці груп та вісім найкращих команд, що посіли третє місце.

З ким може зіграти Україна?

  • Національна збірна України претендує на потрапляння на ЧС-2026. "Синьо-жовтим" потрібно буде перемагати двох суперників у рамках весняного плей-оф.
  • У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє проти Швеції. Матч запланований на 26 березня. У разі перемоги українці зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія. Ця зустріч відбудеться 31 березня. Зазначимо, що обидва матчі будуть номінально домашніми для нашої команди.
  • У разі виходу на ЧС-2026 збірна України гратиме у квартеті F. Потенційними суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Нідерландів, Японії та Тунісу.

Часті питання

Де проходила церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026?

Церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026 проходила у Kennedy Center у Вашингтоні.

Які команди потрапили до групи F разом з Україною?

До групи F, разом з Україною, потрапили команди Нідерландів, Японії та Тунісу.

Які можливі суперники України в плей-оф за вихід на ЧС-2026?

У півфіналі плей-оф Україна зіграє проти Швеції. У разі перемоги українці зустрінуться з переможцем пари Польща — Албанія.