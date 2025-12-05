Результати жеребкування фінальної частини ЧС-2026
- У Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026, в якому беруть участь 48 збірних, з яких 42 вже визначились.
- Збірна України опинилася у четвертому кошику і, в разі виходу на ЧС-2026, гратиме у групі F разом з Нідерландами, Японією та Тунісом.
У Вашингтоні відбулось жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026. Турнір вперше пройде за участі 48 збірних, з яких 42 вже визначились.
Яскрава церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026 проходила у Kennedy Center у Вашингтоні. Важливу подію відвідали зірки футболу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також "Як собаки на сіні": у Польщі жорстко розкритикували збірну України за матчі відбору ЧС-2026
Які результати жеребкування ЧС-2026?
Церемонію жеребкування відкрив президент ФІФА Джанні Інфантіно. У вступній частині було багато музичних номерів.
У залі Kennedy Center були присутнім президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія. Американський політик був нагороджений першою премією миру ФІФА. Нагороду Трампу урочисто вручив Інфантіно.
Усі команди-учасниці Мундіалю були розподілені на чотири кошики. У перший потрапили три країни-господарки – США, Канада та Мексика, а також дев'ять найкращих збірних згідно з рейтингом ФІФА.
Україна в статусі учасника плей-оф відбору на ЧС-2026 опинилася у четвертому кошику. Під час жеребкування були сформовані усі 12 груп по чотири команди.
Повний склад груп ЧС-2026
- Група А: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія
- Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Уельс / Боснія та Герцеговина – Італія / Північна Ірландія
- Група С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті
- Група D: США, Австралія, Парагвай, Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія
- Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао
- Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, Україна / Швеція – Польща / Албанія
- Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія
- Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде
- Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак – Болівія / Сурінам
- Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія
- Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка
- Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана
Склад груп на ЧС-2026 / фото ФІФА
Зазначимо, що повний розклад матчів групового етапу стане відомий 6 грудня. До 1/16 фіналу вийдуть по два переможці груп та вісім найкращих команд, що посіли третє місце.
З ким може зіграти Україна?
- Національна збірна України претендує на потрапляння на ЧС-2026. "Синьо-жовтим" потрібно буде перемагати двох суперників у рамках весняного плей-оф.
- У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє проти Швеції. Матч запланований на 26 березня. У разі перемоги українці зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія. Ця зустріч відбудеться 31 березня. Зазначимо, що обидва матчі будуть номінально домашніми для нашої команди.
- У разі виходу на ЧС-2026 збірна України гратиме у квартеті F. Потенційними суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Нідерландів, Японії та Тунісу.
Часті питання
Де проходила церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026?
Церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026 проходила у Kennedy Center у Вашингтоні.
Які команди потрапили до групи F разом з Україною?
До групи F, разом з Україною, потрапили команди Нідерландів, Японії та Тунісу.
Які можливі суперники України в плей-оф за вихід на ЧС-2026?
У півфіналі плей-оф Україна зіграє проти Швеції. У разі перемоги українці зустрінуться з переможцем пари Польща — Албанія.