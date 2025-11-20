Украина и другие сборные узнали соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Уже в следующем марте состоятся матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. По их итогам определятся еще четыре европейские сборные, которые поедут на Мундиаль.

В четверг, 20 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Украина и другие сборные узнали соперников в полуфинале стыковых матчей, сообщает 24 канал.

Какие пары полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026?

Все команды были распределены на четыре пути – A, B, C, D. Всего в плей-офф отбора европейской квалификации на Мундиаль будут бороться 16 команд.

Путь A: Италия – Северная Ирландия против Уэльса – Босния и Герцоговина.

Путь B: Украина – Швеция против Албании – Польша.

Путь С: Турция – Румыния против Словакия – Косово.

Путь D: Дания – Северная Македония против Чехия – Ирландия.

Полуфиналы состоятся – 26 марта. Финальные матчи за выход на чемпионат мира запланированы на – 31 марта.

Как Украина вышла в плей-офф?