Україна та інші збірні дізналися суперників у плей-оф відбору на ЧС-2026
- Відбулося жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026, де Україна дізналася суперників у півфіналі.
- Матчі півфіналу пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня, зокрема, Україна зіграє зі Швецією.
Вже наступного березня відбудуться матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. За їх підсумками визначаться ще чотири європейські збірні, які поїдуть на Мундіаль.
У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Україна та інші збірні дізналися суперників у півфіналі стикових матчів, повідомляє 24 канал.
Які пари півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2026?
Усі команди були розподілені на чотири шляхи – A, B, C, D. Всього у плей-оф відбору європейської кваліфікації на Мундіаль будуть боротися 16 команд.
- Шлях A: Італія – Північна Ірландія проти Уельс – Боснія та Герцоговина.
- Шлях B: Україна – Швеція проти Албанія – Польща.
- Шлях С: Туреччина – Румунія проти Словакія – Косово.
- Шлях D: Данія – Північна Македонія проти Чехія – Ірландія.
Півфінали відбудуться – 26 березня. Фінальні матчі за вихід на чемпіонат світу заплановано на – 31 березня.
Як Україна вийшла у плей-оф?
Збірна України зіграли із Францією, Ісландією та Азербайджаном. "Синьо-жовті" набрали десять очок за підсумками групового етапу.
У останньому матчі підопічні Сергія Реброва зіграли проти Ісландії (2:0). Перемога над острів'янами забезпечила Україні друге місце та місце у плей-оф.
Нагадаємо, що востаннє наша національна команда зіграла на чемпіонаті світу аж у 2006 році. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу турніру.