20 листопада, 15:04
2

Україна та інші збірні дізналися суперників у плей-оф відбору на ЧС-2026

Єгор Торяник
Основні тези
  • Відбулося жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026, де Україна дізналася суперників у півфіналі.
  • Матчі півфіналу пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня, зокрема, Україна зіграє зі Швецією.

Вже наступного березня відбудуться матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. За їх підсумками визначаться ще чотири європейські збірні, які поїдуть на Мундіаль.

У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Україна та інші збірні дізналися суперників у півфіналі стикових матчів, повідомляє 24 канал.

Які пари півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2026?

Усі команди були розподілені на чотири шляхи – A, B, C, D. Всього у плей-оф відбору європейської кваліфікації на Мундіаль будуть боротися 16 команд.

  • Шлях A: Італія – Північна Ірландія проти Уельс – Боснія та Герцоговина.
  • Шлях B: Україна – Швеція проти Албанія – Польща.
  • Шлях С: Туреччина – Румунія проти Словакія – Косово.
  • Шлях D: Данія – Північна Македонія проти Чехія – Ірландія.

Півфінали відбудуться – 26 березня. Фінальні матчі за вихід на чемпіонат світу заплановано на – 31 березня.

Як Україна вийшла у плей-оф?

  • Збірна України зіграли із Францією, Ісландією та Азербайджаном. "Синьо-жовті" набрали десять очок за підсумками групового етапу.

  • У останньому матчі підопічні Сергія Реброва зіграли проти Ісландії (2:0). Перемога над острів'янами забезпечила Україні друге місце та місце у плей-оф.

  • Нагадаємо, що востаннє наша національна команда зіграла на чемпіонаті світу аж у 2006 році. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу турніру.