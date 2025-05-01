Бил девушку и сломал лицо мужчине: скандальный игрок Динамо приговорен к 18 месяцам

Жерсон Родригес давно уже не отмечается футбольными достижениями. Футболист постоянно попадает в скандалы, из-за чего имеет проблемы с законом.

Игрок киевского Динамо Жерсон Родригес остается в эпицентре скандальных новостей. Люксембуржец уже три года играет не в Украине, но продолжает попадать в неприятные ситуации.

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Близок к тюрьме

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Luxembourg Times, Родригес окончательно приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Причиной стали несколько нападений Жерсона.

Форварда признали виновным в насилии в отношении своей подруги Эмили Боланд в ноябре 2022 года. Девушка известна тем, что выигрывала титул Мисс Люксембург. По другому делу Родригес обвиняется в нападении на нескольких мужчин возле ночных клубов.

Жерсон нанес им телесные травмы, сломав кости на лице и выбив зубы. На этом он не остановился и начал оскорблять полицейских и угрожать им.

Отметим, что Родригес подавал апелляцию на это решение, однако приговор оставили в силе. При этом заключение является условным, поэтому пока Жерсон физически не будет садиться в тюрьму.

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Карьера Жерсона Родригеса

Напомним, что в Динамо Родригес пришел в 2019 году. За это время вингер провел 53 матча за "бело-синих" и оформил девять голов. Из-за серьезных проблем с дисциплиной игрок надолго в Киеве не задержался.

Динамо отдавало вингера в аренду в Анкарагюджю, Труа, Эюпспор, Аль-Вехди, Сивасспор, Слован и Гуанси Халиао. Этой же зимой Жерсон присоединился к португальскому клубу АВС. Его контракт с киевлянами завершается летом 2025 года.