В пятницу, 15 августа, стартовал сезон-2025/2026 испанской Ла Лиги. В матче-открытии Жирона дома принимала Райо Вальекано.

Хозяева уступили со счетом 1:3. В их составе весь поединок провел Виктор Цыганков, который отметился ассистом, сообщает 24 Канал.

Что сказали о выступлении Цыганкова?

Выступление украинского вингера получило положительные отзывы в испанской прессе. В частности, его расхвалил известный журналист издания Mundo Deportivo Алекс Лун.

Цыганков – выдающийся игрок. Он один из немногих, кто спасается от критики. Виктор старательно работал в защите и максимально использовал те немногочисленные возможности, которые у него были в нападении. Его великолепная индивидуальная игра завершилась классной голевой передачей,

– заявил журналист.

Также он коротко высказался и о Владиславе Крапивцове, который вышел на замену после удаления основного вратаря Жироны Пауло Гассаниги и пропустил гол с пенальти. Алекс считает, что украинец провел хороший матч:

"Влад заменил Гассанигу и сделал несколько хороших сейвов".

Справка. Виктор Цыганков выступает в составе Жироны с января 2023 года. Всего он провел за испанский клуб 86 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 19 ассистов.

Отметим, что в следующем туре Жирона на выезде будет противостоять Вильярреалу, который летом приобрел украинского вратаря. Игра состоится 24 августа и начнется в 20:30 по киевскому времени.