Звезда сборной Украины отдал филигранный ассист в матче против Реала

В воскресенье, 30 ноября, состоялись матчи 14 тура испанской Ла Лиги. В одном из них Жирона дома принимала Реал.

В этом поединке в основном составе хозяев вышли футболисты сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Они помогли своей команде сенсационно отобрать очки у мадридского гранда, сообщает 24 Канал.

Как Цыганков отдал ассист в игре с Реалом?

Матч завершился вничью со счетом 1:1. Украинский вингер каталонцев отметился в нем результативным действием.

Случилось это на последней минуте первого тайма. Цыганков получил мяч за пределами штрафной площади Реала и в одно касание отдал тонкий пас на полузащитника Аззедина Унахи, который уверенно реализовал свой момент.

Цыганков отдал ассист в матче Жирона – Реал: смотрите видео

Благодаря этому голу хозяева вышли вперед. Однако Жироне не удалось удержать преимущество – на 67-й минуте матча пенальти реализовал форвард мадридцев Килиан Мбаппе.

Как сыграли украинцы против Реала?

В общем Виктор отыграл в поединке 72 минуты. Он нанес два удара по воротам Тибо Куртуа, выиграл одну позиционную борьбу и отдал 26 из 32 точных передач.

Ванат при этом провел на поле чуть больше времени – 83 минуты. Он совершил две удачные попытки дриблинга, один раз пробил по воротам мадридцев, выиграл две воздушные дуэли и отдал 12 из 15 успешных пасов.

За свои выступления они получили оценки 6,9 и 6,1 соответственно от статистического портала WhoScored. Лучшим игроком встречи при этом признали автора гола каталонцев Унахи, его игру оценили в 7,7 балла.

К слову. Это второе результативное действие для Цыганкова в последних трех матчах за Жирону. Перед этим он отметился победным голом в поединке против Алавеса.

Отметим, что в следующей игре Жирона будет противостоять команде третьего по силе дивизиона Оуренсе в рамках Кубка Испании. Встреча состоится 3 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как выступает Цыганков в сезоне-2025/2026?