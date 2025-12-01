Зірка збірної України віддав філігранний асист у матчі проти Реала

У неділю, 30 листопада, відбулися матчі 14 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Жирона вдома приймала Реал.

У цьому поєдинку в основному складі господарів вийшли футболісти збірної України Владислав Ванат і Віктор Циганков. Вони допомогли своїй команді сенсаційно відібрати очки у мадридського гранда, повідомляє 24 Канал.

Як Циганков віддав асист у грі з Реалом?

Матч завершився внічию з рахунком 1:1. Український вінгер каталонців відзначився в ньому результативною дією.

Сталося це на останній хвилині першого тайму. Циганков отримав м'яч за межами карного майданчика Реала та в один дотик віддав тонкий пас на півзахисника Аззедіна Унахі, який впевнено реалізував свій момент.

Циганков віддав асист у матчі Жирона – Реал: дивіться відео

Завдяки цьому голу господарі вийшли вперед. Проте Жироні не вдалося втримати перевагу – на 67-й хвилині матчу пенальті реалізував форвард мадридців Кіліан Мбаппе.

Як зіграли українці проти Реала?

Загалом Віктор відіграв у поєдинку 72 хвилини. Він завдав двох ударів по воротах Тібо Куртуа, виграв одну позиційну боротьбу та віддав 26 з 32 точних передач.

Ванат при цьому провів на полі трішки більше часу – 83 хвилини. Він здійснив дві вдалі спроби дриблінгу, одного разу пробив по воротах мадридців, виграв дві повітряні дуелі та віддав 12 з 15 успішних пасів.

За свої виступи вони отримали оцінки 6,9 та 6,1 відповідно від статистичного порталу WhoScored. Найкращим гравцем зустрічі при цьому визнали автора гола каталонців Унахі, його гру оцінили в 7,7 бала.

До слова. Це друга результативна дія для Циганкова в останніх трьох матчах за Жирону. Перед цим він відзначився переможним голом у поєдинку проти Алавеса.

Зазначимо, що в наступній грі Жирона протистоятиме команді третього за силою дивізіону Оуренсе в рамках Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як виступає Циганков у сезоні-2025/2026?