Зірка збірної України віддав філігранний асист у матчі проти Реала
- Віктор Циганков відзначився асистом у матчі Жирона – Реал, який завершився з рахунком 1:1.
- Циганков і Ванат отримали оцінки 6,9 та 6,1 відповідно, а найкращим гравцем визнали Аззедіна Унахі.
У неділю, 30 листопада, відбулися матчі 14 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Жирона вдома приймала Реал.
У цьому поєдинку в основному складі господарів вийшли футболісти збірної України Владислав Ванат і Віктор Циганков. Вони допомогли своїй команді сенсаційно відібрати очки у мадридського гранда, повідомляє 24 Канал.
Як Циганков віддав асист у грі з Реалом?
Матч завершився внічию з рахунком 1:1. Український вінгер каталонців відзначився в ньому результативною дією.
Сталося це на останній хвилині першого тайму. Циганков отримав м'яч за межами карного майданчика Реала та в один дотик віддав тонкий пас на півзахисника Аззедіна Унахі, який впевнено реалізував свій момент.
Циганков віддав асист у матчі Жирона – Реал: дивіться відео
Завдяки цьому голу господарі вийшли вперед. Проте Жироні не вдалося втримати перевагу – на 67-й хвилині матчу пенальті реалізував форвард мадридців Кіліан Мбаппе.
Як зіграли українці проти Реала?
Загалом Віктор відіграв у поєдинку 72 хвилини. Він завдав двох ударів по воротах Тібо Куртуа, виграв одну позиційну боротьбу та віддав 26 з 32 точних передач.
Ванат при цьому провів на полі трішки більше часу – 83 хвилини. Він здійснив дві вдалі спроби дриблінгу, одного разу пробив по воротах мадридців, виграв дві повітряні дуелі та віддав 12 з 15 успішних пасів.
За свої виступи вони отримали оцінки 6,9 та 6,1 відповідно від статистичного порталу WhoScored. Найкращим гравцем зустрічі при цьому визнали автора гола каталонців Унахі, його гру оцінили в 7,7 бала.
До слова. Це друга результативна дія для Циганкова в останніх трьох матчах за Жирону. Перед цим він відзначився переможним голом у поєдинку проти Алавеса.
Зазначимо, що в наступній грі Жирона протистоятиме команді третього за силою дивізіону Оуренсе в рамках Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Як виступає Циганков у сезоні-2025/2026?
Віктор через травму пропустив понад місяць нинішньої кампанії.
Загалом на клубному рівні він провів дев'ять поєдинків. У них він забив два голи та віддав стільки ж асистів (дані Transfermarkt).
Також він допоміг збірній України пробитися у раунд плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. У вирішальній грі проти Ісландії вболівальники його визнали "Левом матчу".