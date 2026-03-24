Тренер выразил уважение к решению Поттера не брать Даля, но подчеркнул, что англичанину придется объяснить свой выбор. Об этом Моуринью рассказал в интервью порталу Sportbladet.
Смотрите также Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика
Что сказал Моуриньо о выборе Поттера?
Моуриньо заявил, что не имел никакого контакта с главным тренером сборной Швеции, Поттером, и уважает решение своих коллег-тренеров.
Меня никогда не удивляет то, что делают мои коллеги-тренеры. Поттеру придется ответить, почему Самуэля Даля нет в составе сборной,
– сказал Моуриньо.
Португальский специалист отметил, что его подопечный заслужил приглашение в сборную и демонстрирует высокий уровень игры как в обороне, так и в атаке.
Он выглядел фантастически и прошел невероятное развитие с тех пор, как я пришел. Играет каждую минуту, каждую игру. Очень надежный в обороне и стабильный в атаке. Это игрок высшего уровня,
– делится тренер.
Что известно о матче Украина – Швеция?
Победитель этой пары в финале плей-офф встретится с командой, которая выйдет из противостояния Польша– Албания, за право попасть на Мундиаль.
Первый матч состоится 26 марта 2026 года в Валенсии в 21:45 по киевскому времени.
В случае победы Украины, финальный поединок пройдет 31 марта.
По данным УЕФА, в предыдущих встречах с этим соперником "сине-желтые" демонстрировали силу, в частности памятной стала победа 2:1 на Евро-2021 в Глазго, которая принесла Украине важный успех в 1/8 финала.