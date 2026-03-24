Тренер висловив повагу до рішення Поттера не брати Даля, але підкреслив, що англійцю доведеться пояснити свій вибір. Про це Моурінью розповів у інтерв'ю порталу Sportbladet.

Дивіться також Україна – Швеція в плей-оф відбору ЧС-2026: на чию користь говорить статистика

Що сказав Моуріньо про вибір Поттера?

Моуріньо заявив, що не мав жодного контакту з головним тренером збірної Швеції, Поттером, і поважає рішення своїх колег-тренерів.

Мене ніколи не дивує те, що роблять мої колеги-тренери. Поттеру доведеться відповісти, чому Самуеля Даля немає у складі збірної,

– сказав Моуріньо.

Португальський фахівець зазначив, що його підопічний заслужив на запрошення до збірної і демонструє високий рівень гри як в обороні, так і в атаці.

Він виглядав фантастично і пройшов неймовірний розвиток відтоді, як я прийшов. Грає кожну хвилину, кожну гру. Дуже надійний в обороні та стабільний в атаці. Це гравець вищого рівня,

– ділиться тренер.

Що відомо про матч Україна – Швеція?