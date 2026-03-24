Тренер висловив повагу до рішення Поттера не брати Даля, але підкреслив, що англійцю доведеться пояснити свій вибір. Про це Моурінью розповів у інтерв'ю порталу Sportbladet.
Що сказав Моуріньо про вибір Поттера?
Моуріньо заявив, що не мав жодного контакту з головним тренером збірної Швеції, Поттером, і поважає рішення своїх колег-тренерів.
Мене ніколи не дивує те, що роблять мої колеги-тренери. Поттеру доведеться відповісти, чому Самуеля Даля немає у складі збірної,
– сказав Моуріньо.
Португальський фахівець зазначив, що його підопічний заслужив на запрошення до збірної і демонструє високий рівень гри як в обороні, так і в атаці.
Він виглядав фантастично і пройшов неймовірний розвиток відтоді, як я прийшов. Грає кожну хвилину, кожну гру. Дуже надійний в обороні та стабільний в атаці. Це гравець вищого рівня,
– ділиться тренер.
Що відомо про матч Україна – Швеція?
Переможець цієї пари у фіналі плей‑оф зустрінеться з командою, яка вийде з протистояння Польща – Албанія, за право потрапити на Мундіаль.
Перший матч відбудеться 26 березня 2026 року у Валенсії о 21:45 за київським часом.
У разі перемоги України, фінальний поєдинок пройде 31 березня.
За даними УЄФА, попередніх зустрічах із цим суперником "синьо‑жовті" демонстрували силу, зокрема пам'ятною стала перемога 2:1 на Євро‑2021 у Глазго, яка принесла Україні важливий успіх у 1/8 фіналу.