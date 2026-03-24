"Придется ответить": Моуринью о поступке тренера Швеции перед матчем со сборной Украины

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью удивлен, что Грэм Поттер не пригласил Самуэля Даля на полуфинал плей-офф ЧМ-2026 с Украиной. Моуринью считает, что его игрок вполне заслужил на участие в этом ключевом матче.

Тренер выразил уважение к решению Поттера не брать Даля, но подчеркнул, что англичанину придется объяснить свой выбор. Об этом Моуринью рассказал в интервью порталу Sportbladet.

Что сказал Моуриньо о выборе Поттера?

Моуриньо заявил, что не имел никакого контакта с главным тренером сборной Швеции, Поттером, и уважает решение своих коллег-тренеров.

Меня никогда не удивляет то, что делают мои коллеги-тренеры. Поттеру придется ответить, почему Самуэля Даля нет в составе сборной,

– сказал Моуриньо.

Португальский специалист отметил, что его подопечный заслужил приглашение в сборную и демонстрирует высокий уровень игры как в обороне, так и в атаке.

Он выглядел фантастически и прошел невероятное развитие с тех пор, как я пришел. Играет каждую минуту, каждую игру. Очень надежный в обороне и стабильный в атаке. Это игрок высшего уровня,

– делится тренер.

