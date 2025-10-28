Ужасное ДТП в Италии: вратарь Интера сбил насмерть 81-летнего пенсионера на кресле колесном

Миланский Интер попал в неприятную ситуацию на фоне не слишком удачных результатов. В эпицентре скандала оказался вратарь команды Жозеп Мартинес.

Испанский футболист спровоцировал смертельное ДТП, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Инцидент произошел утром 28 октября в провинции Комо.

Что случилось с Жозепом Мартинесом?

27-летний игрок Интера ехал за рулем своего авто, когда на дороге оказался человек в электрическом кресле колесном. Машина сбила 81-летнего человека с инвалидностью.

На место аварии оперативно прибыли спасатели, а именно карета скорой помощи, полицейские и вертолет. Однако это не спасло мужчину на кресле, он умер на месте аварии.

Жозеп находится в шоковом состоянии после аварии, но физически он не пострадал. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Предварительно умерший мужчина передвигался вдоль желтой узкой полосы вдоль дороги.

Вероятно, мужчина в какой-то момент выехал на проезжую часть, чтобы пересечь улицу. Основная дорога не была отделена столбиками или забором, поэтому появление человека с инвалидностью стало неожиданностью для Мартинеса.

Одной из версии выезда жертвы на дорогу называют внезапное ухудшение самочувствия. На сегодня у тренера миланцев Кристиана Киву была запланирована пресс-конференция перед матчем с Фиорентиной (29 октября). Однако мероприятие было отменено, сообщил сайт Интера.

Интер в сезоне 2025/2026