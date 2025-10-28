Ужасное ДТП в Италии: вратарь Интера сбил насмерть 81-летнего пенсионера на кресле колесном
- Вратарь Интера Жозеп Мартинес сбил насмерть человека с инвалидностью.
- Испанец наехал на 81-летнего мужчину, который передвигался на кресле колесном.
Миланский Интер попал в неприятную ситуацию на фоне не слишком удачных результатов. В эпицентре скандала оказался вратарь команды Жозеп Мартинес.
Испанский футболист спровоцировал смертельное ДТП, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Инцидент произошел утром 28 октября в провинции Комо.
Что случилось с Жозепом Мартинесом?
27-летний игрок Интера ехал за рулем своего авто, когда на дороге оказался человек в электрическом кресле колесном. Машина сбила 81-летнего человека с инвалидностью.
На место аварии оперативно прибыли спасатели, а именно карета скорой помощи, полицейские и вертолет. Однако это не спасло мужчину на кресле, он умер на месте аварии.
Жозеп находится в шоковом состоянии после аварии, но физически он не пострадал. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Предварительно умерший мужчина передвигался вдоль желтой узкой полосы вдоль дороги.
Вероятно, мужчина в какой-то момент выехал на проезжую часть, чтобы пересечь улицу. Основная дорога не была отделена столбиками или забором, поэтому появление человека с инвалидностью стало неожиданностью для Мартинеса.
Одной из версии выезда жертвы на дорогу называют внезапное ухудшение самочувствия. На сегодня у тренера миланцев Кристиана Киву была запланирована пресс-конференция перед матчем с Фиорентиной (29 октября). Однако мероприятие было отменено, сообщил сайт Интера.
Интер в сезоне 2025/2026
- Миланский клуб завалил финиш прошлого сезона, проиграв в самом конце гонку в Серии А и разгромно уступив в финале Лиги чемпионов (0:5 от ПСЖ).
- Это привело к замене тренера летом. Вместо Симоне Индзаги "неррадзури" возглавил Кристиан Киву.
- При румынском специалисте Интер пока не впечатляет в чемпионате. В восьми матчах миланцы имеют 5 побед и три поражения, что позволяет им занимать 4 место в турнирной таблице.
- А вот в Лиге чемпионов дела итальянского клуба идут хорошо. Интер выиграл три из трех матчей и не пропустил ни одного гола. В турнирной таблице "неррадзури" занимают третью строчку в турнирной таблице.
- Что касается Жозепа Мартинеса, то испанец в этом сезоне отыграл лишь два матча в Серии А. Основным вратарем Интера является швейцарец Янн Зоммер.