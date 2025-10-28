Жахлива ДТП в Італії: воротар Інтера збив на смерть 81-річного пенсіонера на кріслі колісному

Міланський Інтер потрапив у неприємну ситуацію на фоні не надто вдалих результатів. В епіцентрі скандалу опинився воротар команди Жозеп Мартінес.

Іспанський футболіст спричинив смертельне ДТП, повідомляє 24 Канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport. Інцидент відбувся вранці 28 жовтня у провінції Комо.

До теми Колишній тренер збірної Росії принизив українського нападника Артема Довбика після невдач у Ромі

Що сталось із Жозепом Мартінесом?

27-річний гравець Інтера їхав за кермом свого авто, коли на дорозі опинився чоловік в електричному кріслі колісному. Машина збила 81-річну людину з інвалідністю.

На місце аварії оперативно прибули рятувальники, а саме карета швидкої допомоги, поліцейські та гелікоптер. Проте це не врятувало чоловіка на кріслі, він помер на місці аварії.

Жозеп перебуває у шоковому стані після аварії, але фізично він не постраждав. Поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП. Попередньо померлий чоловік пересувався вздовж жовтої вузької смуги обабіч дороги.

Ймовірно, чоловік в якийсь момент виїхав на проїжджу частину, щоб перетнути вулицю. Основна дорога не була відділена стовпчиками чи парканом, тому поява людини з інвалідністю стала несподіванкою для Мартінеса.

Читайте також Побив партнера, конфлікт через Мессі: історія Ібрагімовича, що залишився без великих трофеїв

Однією з версії виїзду жертви на дорогу називають раптове погіршення самопочуття. На сьогодні у тренера міланців Крістіана Ківу була запланована пресконференція перед матчем із Фіорентиною (29 жовтня). Проте захід було скасовано, повідомив сайт Інтера.

Інтер у сезоні 2025/2026