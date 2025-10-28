Жахлива ДТП в Італії: воротар Інтера збив на смерть 81-річного пенсіонера на кріслі колісному
- Воротар Інтера Жозеп Мартінес збив насмерть людину з інвалідністю.
- Іспанець наїхав на 81-річного чоловіка, який пересувався на кріслі колісному.
Міланський Інтер потрапив у неприємну ситуацію на фоні не надто вдалих результатів. В епіцентрі скандалу опинився воротар команди Жозеп Мартінес.
Іспанський футболіст спричинив смертельне ДТП, повідомляє 24 Канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport. Інцидент відбувся вранці 28 жовтня у провінції Комо.
Що сталось із Жозепом Мартінесом?
27-річний гравець Інтера їхав за кермом свого авто, коли на дорозі опинився чоловік в електричному кріслі колісному. Машина збила 81-річну людину з інвалідністю.
На місце аварії оперативно прибули рятувальники, а саме карета швидкої допомоги, поліцейські та гелікоптер. Проте це не врятувало чоловіка на кріслі, він помер на місці аварії.
Жозеп перебуває у шоковому стані після аварії, але фізично він не постраждав. Поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП. Попередньо померлий чоловік пересувався вздовж жовтої вузької смуги обабіч дороги.
Ймовірно, чоловік в якийсь момент виїхав на проїжджу частину, щоб перетнути вулицю. Основна дорога не була відділена стовпчиками чи парканом, тому поява людини з інвалідністю стала несподіванкою для Мартінеса.
Однією з версії виїзду жертви на дорогу називають раптове погіршення самопочуття. На сьогодні у тренера міланців Крістіана Ківу була запланована пресконференція перед матчем із Фіорентиною (29 жовтня). Проте захід було скасовано, повідомив сайт Інтера.
Інтер у сезоні 2025/2026
- Міланський клуб завалив фініш минулого сезону, програвши в самому кінці гонку в Серії А та розгромно поступившись у фіналі Ліги чемпіонів (0:5 від ПСЖ).
- Це призвело до заміни тренера влітку. Замість Сімоне Індзагі "неррадзурі" очолив Крістіан Ківу.
- При румунському фахівцеві Інтер поки не вражає в чемпіонаті. У восьми матчах міланці мають 5 перемог та три поразки, що дозволяє їм посідати 4 місце в турнірній таблиці.
- А ось у Лізі чемпіонів справи італійського клубу йдуть добре. Інтер виграв три з трьох матчів та не пропустив жодного голу. В турнірній таблиці "неррадзурі" посідають третю сходинку.
- Що стосується Жозепа Мартінеса, то іспанець цього сезону відіграв лише два матчі в Серії А. Основним воротарем Інтера є швейцарець Янн Зоммер.