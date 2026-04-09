Скандальная олимпийская чемпионка выбирает новый путь: неожиданный шаг после окончания карьеры

Французская биатлонистка Жулья Симон прославилась своими выступлениями на Олимпийских играх 2016 года и полученными медалями. В то же время некоторое время она находилась под подозрением в мошенничестве с использованием чужой банковской карты.

Биатлонистка, которая на Олимпийских играх завоевала три золотые и одну бронзовую медаль, имеет специальность столяра. После завершения спортивной карьеры она планирует посвятить себя именно этой профессии, сообщает Ski-nordique.net.

Что известно о решении Симон сменить профессию?

Она сказала, что после окончания школы не хотела поступать на обучение по привычке, как все, поэтому получила диплом столяра.

Симон поделилась, что всегда любила работать с деревом и резать его.

Я сказала себе: почему бы не начать учиться профессии, которая мне понравится? И так и произошло,

– отметила она.

По ее словам, новое занятие может стать возможностью для перепрофилирования в будущем. Она планирует изготавливать мебель с элементами декора, при этом подчеркнула, что это не художественные элементы, а больше касается столярного дела.

Чем известна Симон, кроме биатлона?