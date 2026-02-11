"Нет такой национальности, как украинцы": Z-россиянин набросился на Гераскевича и Марсака

Патриотическая позиция украинских олимпийцев Владислава Гераскевича и Кирилла Марсака вызвала истерику у российских Z-патриотов. Отборный бред на болотах выдал бывший биатлонист Александр Тихонов.

Фанат российского кровавого режима Путина в комментарии "ВсеПроСпорт" традиционно для кремлевской пропаганды начал рассказывать о "создании Украины" и отрицать существование нашего народа.

Что сказал Тихонов об украинских олимпийцах?

Бывший спортсмен, который не появляется на публике без десятков орденов, полученных из рук сначала советских, а затем и российского диктаторов, начал плеваться желчью относительно того, как украинские спортсмены отстаивают интересы Украины на международной арене и выступают против россиян в мировом спорте.

Они потомки националистов, эти два болвана украинские. Эти украинские спортсмены не знают, что такую страну, как Украина, создала Россия. Совсем не знают истории, идиоты. До вашего поражения остаются считанные недели. И вы – никто. Нет такой национальности, как украинцы,

– зашел в белой горячке путинист.

Кто такой Александр Тихонов?