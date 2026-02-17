Выглядит как издевательство: табличку Украины на Олимпиаде-2026 несла россиянка
- На церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане табличку Украины несла россиянка Анастасия Кучерова, которая проживает в Милане 14 лет.
- Кучерова заявила, что ее желание нести табличку Украины объясняется несогласием с политикой России и российско-украинской войной.
Во время церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане стилизованные под лед табличи с названиями стран несли фигуры в длинных куртках. Как оказалось, перед делегацией Украины по стадиону "Сан Сиро" шагала россиянка.
Организаторы планировали распределить страны между волонтерами случайным образом. Но потом спросили, имеет ли кто-то пожелания – этим воспользовалась россиянка, пишет Associated Press.
Кто нес табличку Украины на открытии Олимпиады?
Женщину зовут Анастасия Кучерова, она проживает в Милане на протяжении 14 лет. Свое желание нести табличку Украины объясняет якобы выражением несогласия с политикой России и российско-украинской войной.
Как пишет The Guardian, анонимность волонтеров сохранялась в течение 10 дней после церемонии открытия. Кучерова решила сама рассказать о своей роли подписчикам в соцсетях и журналистам.
По ее словам, шагая рядом с украинцами, она "поняла, что они имеют полное человеческое право испытывать ненависть к каждому россиянину". Кучерова утверждает, что спортсмены узнали ее происхождение и якобы обращались к ней на русском языке.
Женщина якобы сказала нашим атлетам, что весь стадион устроит им овацию стоя. Она добавила, что под лыжными очками, которые закрывали глаза и лицо, плакала во время выхода Украины на арену.
Как происходила церемония открытия Олимпиады-2026?
- Впервые спортсмены шагали не на одном стадионе, а в разных местах проведения соревнований.
- Флаг Украины на "Сан Сиро" несла Елизавета Сидорко, а в Кортине знамя поднимал Владислав Гераскевич.
- Участие в параде атлетов приняли 92 страны-участницы Олимпийских игр.