Швейцарец не только стал первым олимпийским чемпионом Милана, но и после недели соревнований удерживает за собой звание лучшего на нынешних Играх, пишет официальный сайт Олимпиады.
Какое достижение покорилось Франйо фон Аллмену?
В первый день после открытия Олимпийских игр представитель Швейцарии был самым быстрым в даунхилле, впоследствии выиграл комбинацию в команде, а накануне довершил свое доминирование победой в дисциплине "супер-джи".
Таким образом, как отмечает AP, Аллмен стал первым швейцарцем на любых Олимпиадах, как зимних, так и летних, который получил три золота за одни Игры с Амстердама-1928.
Он также вошел в элитную когорту из всего трех горнолыжников, которые смогли на одних Олимпийских играх выиграть сразу три заезда. Последний раз это удавалось в 1968 году французу Жану-Клоду Килли. А в 1956 году в Кортине три золота было у австрийца Антона Зайлера.
Сам Аллмен прокомментировал свое сумасшедшее достижение довольно оригинально.
Может звучать тупо, но я не смотрю, что там на бумаге. Я просто наслаждаюсь тем, что я на Олимпиаде. Может, через несколько дней я что-то осознаю, и эти рекорды вдруг станут для меня важными. Но сейчас нет,
– сказал журналистам олимпийский чемпион.
Какие еще рекорды состоялись на Олимпийских играх-2026?
- Словенская семья прыгунов на лыжах Превцев отныне является официально самой титулованной семьей зимних Олимпиад: сразу четыре ее представителя имеют в своем активе золото Игр.
- Норвежец Сандер Эйтрем установил новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте на дистанции 5000 метров.
- Рекорд циничности принадлежит Международному олимпийскому комитету, который дисквалифицировал Владислава Гераскевича за шлем с изображением погибших украинских спортсменов.