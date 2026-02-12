Швейцарец не только стал первым олимпийским чемпионом Милана, но и после недели соревнований удерживает за собой звание лучшего на нынешних Играх, пишет официальный сайт Олимпиады.

Какое достижение покорилось Франйо фон Аллмену?

В первый день после открытия Олимпийских игр представитель Швейцарии был самым быстрым в даунхилле, впоследствии выиграл комбинацию в команде, а накануне довершил свое доминирование победой в дисциплине "супер-джи".

Таким образом, как отмечает AP, Аллмен стал первым швейцарцем на любых Олимпиадах, как зимних, так и летних, который получил три золота за одни Игры с Амстердама-1928.

Он также вошел в элитную когорту из всего трех горнолыжников, которые смогли на одних Олимпийских играх выиграть сразу три заезда. Последний раз это удавалось в 1968 году французу Жану-Клоду Килли. А в 1956 году в Кортине три золота было у австрийца Антона Зайлера.

Сам Аллмен прокомментировал свое сумасшедшее достижение довольно оригинально.

Может звучать тупо, но я не смотрю, что там на бумаге. Я просто наслаждаюсь тем, что я на Олимпиаде. Может, через несколько дней я что-то осознаю, и эти рекорды вдруг станут для меня важными. Но сейчас нет,

– сказал журналистам олимпийский чемпион.

Какие еще рекорды состоялись на Олимпийских играх-2026?