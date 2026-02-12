Канада сразу показала, что на этих Играх, где разрешено участвовать звездам NHL, команда не согласится на меньше чем золото. 24 Канал рассказывает о разгроме на льду в Милане.
Как завершился матч Чехии и Канады на Олимпийских играх?
Преимущество хоккеистов Страны кленового листа над чехами вроде и не было таким разительным: канадцы бросали 36 раз против 26 попыток от номинальных хозяев. Но разница в результативности оказалась огромной.
Хотя сначала чехи неплохо держались: лишь под занавес первого периода Селебрини удалось открыть счет. После первого перерыва Стоун и Хорват фактически сняли вопрос о победителе. А в третьем периоде разгром довершили МакКиннон и Сузуки. Четвертая шайба была заброшена с реализацией большинства.
5:0 – Канада уверенно начинает свой путь на олимпийском льду.
Что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире у мужчин?
- Участие в Олимпийских играх принимают 12 сборных, разделенных на три группы. Каждая на стартовом этапе проведет по три матча.
- Победители групп выйдут сразу в 1/4 финала, так же как лучшая команда из тех, которые займут вторые места. Остальные по рейтингу составят турнирную сетку и начнут с 1/8 финала.
- Хоккеистам NHL разрешили участвовать в Олимпиаде, поэтому сборные привезли свои сильнейшие составы.