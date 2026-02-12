Канада одразу показала, що на цих Іграх, де дозволено брати участь зіркам NHL, команда не погодиться на менше ніж золото. 24 Канал розповідає про розгром на льоду в Мілані.

Як завершився матч Чехії та Канади на Олімпійських іграх?

Перевага хокеїстів Країни кленового листа над чехами ніби й не була такою разючою: канадці кидали 36 разів проти 26 спроб від номінальних господарів. Але різниця у результативності виявилася величезною.

Хоча спершу чехи непогано трималися: лише під завісу першого періоду Селебріні вдалося відкрити рахунок. Після першої перерви Стоун та Хорват фактично зняли питання про переможця. А у третьому періоді розгром довершили МакКіннон і Сузукі. Четверту шайбу було закинуто з реалізацією більшості.

5:0 – Канада впевнено розпочинає свій шлях на олімпійському льоду.

Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір у чоловіків?