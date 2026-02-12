Что творят канадцы: хоккейные фавориты Олимпиады разбили сборную Чехии

Борьбу в мужском хоккее на Олимпийских играх-2026 в Милане начали сборные Канады и Чехии. Интриги в первом матче группы A не получилось.

Канада сразу показала, что на этих Играх, где разрешено участвовать звездам NHL, команда не согласится на меньше чем золото. 24 Канал рассказывает о разгроме на льду в Милане.

Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция

Как завершился матч Чехии и Канады на Олимпийских играх?

Преимущество хоккеистов Страны кленового листа над чехами вроде и не было таким разительным: канадцы бросали 36 раз против 26 попыток от номинальных хозяев. Но разница в результативности оказалась огромной.

Хотя сначала чехи неплохо держались: лишь под занавес первого периода Селебрини удалось открыть счет. После первого перерыва Стоун и Хорват фактически сняли вопрос о победителе. А в третьем периоде разгром довершили МакКиннон и Сузуки. Четвертая шайба была заброшена с реализацией большинства.

5:0 – Канада уверенно начинает свой путь на олимпийском льду.

Что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире у мужчин?