Второй разгром подряд: Канада гарантировала себе четвертьфинал в хоккее на Олимпиаде-2026
- Канада победила Швейцарию со счетом 5:1, гарантируя себе место в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
- Сборные разделены на три группы, победители которых выходят сразу в 1/4 финала, а остальные соревнуются в 1/8 за выход в четвертьфинал.
Главный фаворит олимпийского хоккейного турнир среди мужчин полностью оправдывает надежды. Сборная Канады пока абсолютно неудержима на льду в Милане.
Канада во втором туре группового этапа проверяла на прочность команду Швейцарии. Дело снова завершилось забросом 5 шайб в ворота соперника, пишет 24 Канал.
Как сыграли Канада и Швейцария на Олимпийских играх-2026?
В отличие от многих других поединков на этих Олимпийских играх, команды не стали долго запрягать и порадовали зрителей шайбами уже в первом периоде.
Макдэвид уже через пять минут после стартового вбрасывания вывел канадцев вперед, реализовав большинство. А удвоил преимущество Харли. Правда и швейцарцы не собирались дарить сопернику легкую победу: Зутер сократил отставание, когда Канаде оказалась в меньшинстве.
Однако создать настоящую интригу европейцам так и не удалось. Во втором периоде в их ворота забросил Селебрини, а ближе к завершению матча шайбами также отметились Кросби и МакКиннон.
5:1 в итоге – Канада уже гарантированно займет первое место в группе, ведь обыграла обоих главных конкурентов. Поэтому Страну кленовых листьев мы точно увидим сразу в четвертьфинале.
Что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире?
- 12 сборных разделены на три группы, победители которых выходят сразу в 1/4 финала вместе с лучшей второй командой.
- Другие сборные сыграют в 1/8, где пары будут составлены по общей таблице группового раунда: 5-я команда будет противостоять 12-й, 6-я 11-й и тому подобное.
- Участие в Олимпиаде принимают игроки NHL, поэтому команды привезли на лед в Милане свои сильнейшие составы.