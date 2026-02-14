Канада во втором туре группового этапа проверяла на прочность команду Швейцарии. Дело снова завершилось забросом 5 шайб в ворота соперника, пишет 24 Канал.

Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция

Как сыграли Канада и Швейцария на Олимпийских играх-2026?

В отличие от многих других поединков на этих Олимпийских играх, команды не стали долго запрягать и порадовали зрителей шайбами уже в первом периоде.

Макдэвид уже через пять минут после стартового вбрасывания вывел канадцев вперед, реализовав большинство. А удвоил преимущество Харли. Правда и швейцарцы не собирались дарить сопернику легкую победу: Зутер сократил отставание, когда Канаде оказалась в меньшинстве.

Однако создать настоящую интригу европейцам так и не удалось. Во втором периоде в их ворота забросил Селебрини, а ближе к завершению матча шайбами также отметились Кросби и МакКиннон.

5:1 в итоге – Канада уже гарантированно займет первое место в группе, ведь обыграла обоих главных конкурентов. Поэтому Страну кленовых листьев мы точно увидим сразу в четвертьфинале.

Что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире?