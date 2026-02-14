Канада у другому турі групового етапу перевіряла на міцність команду Швейцарії. Справа знову завершилася закиданням 5 шайб у ворота суперника, пише 24 Канал.
Як зіграли Канада і Швейцарія на Олімпійських іграх-2026?
На відміну від багатьох інших поєдинків на цих Олімпійських іграх, команди не стали довго запрягати і потішили глядачі шайбами вже у першому періоді.
МакДевід вже через п'ять хвилин після стартового вкидання вивів канадців вперед, реалізувавши більшість. А подвоїв перевагу Гарлі. Щоправда й швейцарці не збиралися дарувати супернику легку перемогу: Зутер скоротив відставання, коли Канаді опинилася в меншості.
Проте створити справжню інтригу європейцям так і не вдалося. У другому періоді у їхні ворота закинув Селебріні, а ближче до завершення матчу шайбами також відзначилися Кросбі і МакКіннон.
5:1 у підсумку – Канада вже гарантовано посяде перше місце у групі, адже обіграла обох головних конкурентів. Тож Країну кленового листя ми точно побачимо одразу у чвертьфіналі.
Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір?
- 12 збірних поділені на три групи, переможці яких виходять одразу в 1/4 фіналу разом із найкращою другою командою.
- Інші збірні зіграють в 1/8, де пари будуть складені за спільною таблицею групового раунду: 5-та команда протистоятиме 12-ій, 6-та 11-ій тощо.
- Участь в Олімпіаді беруть гравців NHL, тож команди привезли на лід в Мілані свої найсильніші склади.