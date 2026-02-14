Поединок на ледовой арене "Санта Джулия" в Милане выдался горячим: сразу восемь шайб и фантастическая статистика бросков. 24 Канал рассказывает об одном из лучших пока матчей олимпийского хоккейного турнира.
Как завершился хоккейный матч Швеции и Словакии на Олимпиаде-2026?
В первом периоде команды обменялись шайбами. Швеция реализовала большинство, полученное за нарушение соперниками количества хоккеистов на льду. Забросил Эрикссон.
Стафковский, который стал одним из героев предыдущей игры с финнами, сравнял счет. На первый перерыв команды ушли с паритетом.
Кемпе во второй раз реализовал преимущество в одного игрока для шведов. Гернат снова восстановил статус-кво, но Петтерсон обеспечил "Тре Крунур" преимущество перед решающим периодом.
Он же увеличил счет до 4:2, а затем Раймонд, казалось, решил игру в пользу Швеции. Но к чести словаков, они смогли создать небольшую интригу. Дворский забросил в большинстве за 40 секунд до сирены.
5:3 в итоге – Швеция точно не опустится ниже второй строчки, но еще может пропустить вперед Финляндию.
Как проводится хоккейный олимпийский турнир?
- 12 сборных разделены на три группы, победители которых выходят сразу в 1/4 финала вместе с лучшей второй командой.
- Другие сборные сыграют в 1/8, где пары будут составлены по общей таблице группового раунда: 5-я команда будет противостоять 12-й, 6-я 11-й и тому подобное.
- Участие в Олимпиаде принимают игроки NHL, поэтому команды привезли на лед в Милане свои сильнейшие составы.