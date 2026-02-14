Поединок на ледовой арене "Санта Джулия" в Милане выдался горячим: сразу восемь шайб и фантастическая статистика бросков. 24 Канал рассказывает об одном из лучших пока матчей олимпийского хоккейного турнира.

Как завершился хоккейный матч Швеции и Словакии на Олимпиаде-2026?

В первом периоде команды обменялись шайбами. Швеция реализовала большинство, полученное за нарушение соперниками количества хоккеистов на льду. Забросил Эрикссон.

Стафковский, который стал одним из героев предыдущей игры с финнами, сравнял счет. На первый перерыв команды ушли с паритетом.

Кемпе во второй раз реализовал преимущество в одного игрока для шведов. Гернат снова восстановил статус-кво, но Петтерсон обеспечил "Тре Крунур" преимущество перед решающим периодом.

Он же увеличил счет до 4:2, а затем Раймонд, казалось, решил игру в пользу Швеции. Но к чести словаков, они смогли создать небольшую интригу. Дворский забросил в большинстве за 40 секунд до сирены.

5:3 в итоге – Швеция точно не опустится ниже второй строчки, но еще может пропустить вперед Финляндию.

Как проводится хоккейный олимпийский турнир?