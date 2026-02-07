Форфанг потерял родного для себя человека за считанные дни до старта главных соревнований четырехлетия. Теперь он хочет напоследок реализовать мечту отца и выступить в Италии, пишет Ski Nordique.

Почему Форфанг не отказался от участия в Олимпиаде?

Отец норвежского атлета долгое время боролся с раком и говорил сыну, что его последним желанием является увидеть полет Иоганна на лыжах с олимпийского трамплина.

Однако 68-летний мужчина проиграл борьбу с болезнью еще до начала Олимпиады. Форфанг успел символически с ним попрощаться, надев на чемпионате мира перчатки с подписью "Спасибо, тату" и показав их на камеру. Уже на следующий день отца не стало.

Посоветовавшись с семьей, норвежец принял сложное и радикальное, однако нужное ему решение: несмотря на все, он приехал в Италию и будет соревноваться ради памяти родного человека. Чин похорон вместо этого перенесли на после 16 февраля – именно в этот день для Форфанга завершается программа Олимпиады.

