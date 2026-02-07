Форфанг втратив рідну для себе людину за лічені дні до старту головних змагань чотириріччя. Тепер він хоче наостанок реалізувати мрію батька і виступити в Італії, пише Ski Nordique.

Чому Форфанг не відмовився від участі в Олімпіаді?

Батько норвезького атлета тривалий час боровся з раком і говорив сину, що його останнім бажанням є побачити політ Йоганна на лижах з олімпійського трампліна.

Проте 68-річний чоловік програв боротьбу з хворобою ще до початку Олімпіади. Форфанг встиг символічно з ним попрощатися, вдягнувши на чемпіонаті світу рукавички з підписом "Дякую, тату" і показавши їх на камеру. Вже на наступний день батька не стало.

Порадившись із родиною, норвежець ухвалив складне і радикальне, проте потрібне йому рішення: попри все, він приїхав до Італії і буде змагатися заради пам'яті найріднішої людини. Чин похорону натомість перенесли на після 16 лютого – саме в цей день для Форфанга завершується програма Олімпіади.

