В целом своих атлетов на арене "Сан Сиро" будут приветствовать лично около 50 глав государств и правительств. Но среди них не будет французского президента Эммануэля Макрона, пишет Radio France.

Почему Макрон не приехал на Олимпиаду?

СМИ предполагают, что главной причиной бойкота со стороны французского лидера является присутствие на трибунах вице-президента США Джей Ди Венса. Французские власти не могут найти общий язык с администрацией Дональда Трампа, а Вэнс считается антиевропейским политиком из-за своих критических заявлений в адрес ЕС.

Также определенное напряжение есть и в отношениях Макрона с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая является идеологически близкой к Трампу и Венсу.

Кто еще из политиков пропустит открытие Олимпиады?

Не будет в Милане и премьер-министра Испании Педро Санчеза, который протестует из-за участия делегации Израиля в Олимпийских играх. Как пишет BBC, политик неоднократно призывал отстранить ближневосточную страну от всех международных соревнований.

От Соединенного Королевства на Игры приехала сестра короля Чарльза III принцесса Анна. Другие государства в основном будут представлены на самом высоком уровне.

Что известно об открытии Олимпийских игр?