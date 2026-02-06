Загалом своїх атлетів на арені "Сан Сіро" вітатимуть особисто близько 50 глав держав та урядів. Але серед них не буде французького президента Еммануеля Макрона, пише Radio France.

Дивіться також Онлайн-трансляція церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026

Чому Макрон не приїхав на Олімпіаду?

ЗМІ припускають, що головною причиною бойкоту з боку французького лідера є присутність на трибунах віцепрезидента США Джей Ді Венса. Французька влада не може знайти спільну мову з адміністрацією Дональда Трампа, а Венс вважається антиєвропейським політиком через свої критичні заяви на адресу ЄС.

Також певне напруження є й у відносинах Макрона з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка є ідеологічно близькою до Трампа та Венса.

Хто ще з політиків пропустить відкриття Олімпіади?

Не буде в Мілані і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеза, який протестує через участь делегації Ізраїлю в Олімпійських іграх. Як пише BBC, політик неодноразово закликав відсторонити близькосхідну країну від усіх міжнародних змагань.

Від Сполученого Королівства на Ігри приїхала сестра короля Чарльза ІІІ принцеса Анна. Інші держави здебільшого будуть представлені на найвищому рівні.

Що відомо про відкриття Олімпійських ігор?