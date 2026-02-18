Представителям страны-агрессора и ее белорусского сателлита, допущенным к Олимпиаде, новенький гаджет не достался. Из-за этого на болотах начался вой, как видно из сообщений ТАСС.
Как отреагировали в России на решение организаторов Олимпиады?
Ожидаемо российская пропаганда решила воспользоваться вполне закономерным имиджевым решением компании-производителя смартфонов ничего не дарить изгнанникам мирового сообщества. В Москве все перекрутили в традиционные тезисы о "политике", "русофобии", "нацизме" и прочий бред.
А карманные политики Кремля начали наперегонки заявлять, что сами из своего кармана проспонсируют покупку россиянам таких же гаджетов. Об этом говорили с трибуны руководители российской позорной Госдумы, а также представители партии ЛДПР, которая танцует под дудку Путина и призывает уничтожать украинцев.
Какие подарки сделали нормальным спорстменам на Олимпийских играх?
О том, какие приятные вещи подготовили для всех участников Олимпиады из нормальных стран, на своей странице в инстаграме рассказывала украинская биатлонистка Александра Меркушина.
Кроме различных сувениров с эмблемой Милана-Кортины 2026, а также действительно полезных для спортсменов вещей, например баф для защиты шеи от мороза и бутылка для воды, каждый атлет с флагом получил от спонсора Игр уникальный смартфон с олимпийским дизайном. Меркушина сделала на него распаковку.
Распаковка смартфона Олимпийских игр-2026 – смотрите видео:
Какие еще скандалы, связанные с россиянами, произошли на Олимпиаде?
- Команда Грузии оказалась переодетыми россиянами: из восьми спортсменов только двое имеют грузинские корни, но и те тренировались в России.
- Табличку сборной Украины на открытии Олимпийских игр доверили нести волонтерке, которая оказалась россиянкой.
- К соревнованиям в фигурном катании допустили "нейтрального" Петра Гуменника, который на самом деле демонстрировал приверженность к войне, а в произвольной программе его выпустили на лед прямо перед украинцем Кириллом Марсаком.