"Жлобство и политика": россияне занили из-за того, что остались без олимпийских подарков
- Организаторы Олимпийских игр-2026 решили не дарить российским и белорусским спортсменам брендированные смартфоны, что вызвало негативную реакцию в России.
- Российские политики заявили, что сами профинансируют приобретение гаджетов для спортсменов, обвинив организаторов в "русофобии" и "нацизме".
Каждый участник Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине получил от организаторов и спонсоров комплект подарков, среди которых брендированный смартфон. Однако есть одно приятное исключение – "нейтральные" россияне и белорусы.
Представителям страны-агрессора и ее белорусского сателлита, допущенным к Олимпиаде, новенький гаджет не достался. Из-за этого на болотах начался вой, как видно из сообщений ТАСС.
Как отреагировали в России на решение организаторов Олимпиады?
Ожидаемо российская пропаганда решила воспользоваться вполне закономерным имиджевым решением компании-производителя смартфонов ничего не дарить изгнанникам мирового сообщества. В Москве все перекрутили в традиционные тезисы о "политике", "русофобии", "нацизме" и прочий бред.
А карманные политики Кремля начали наперегонки заявлять, что сами из своего кармана проспонсируют покупку россиянам таких же гаджетов. Об этом говорили с трибуны руководители российской позорной Госдумы, а также представители партии ЛДПР, которая танцует под дудку Путина и призывает уничтожать украинцев.
Какие подарки сделали нормальным спорстменам на Олимпийских играх?
О том, какие приятные вещи подготовили для всех участников Олимпиады из нормальных стран, на своей странице в инстаграме рассказывала украинская биатлонистка Александра Меркушина.
Кроме различных сувениров с эмблемой Милана-Кортины 2026, а также действительно полезных для спортсменов вещей, например баф для защиты шеи от мороза и бутылка для воды, каждый атлет с флагом получил от спонсора Игр уникальный смартфон с олимпийским дизайном. Меркушина сделала на него распаковку.
Какие еще скандалы, связанные с россиянами, произошли на Олимпиаде?
- Команда Грузии оказалась переодетыми россиянами: из восьми спортсменов только двое имеют грузинские корни, но и те тренировались в России.
- Табличку сборной Украины на открытии Олимпийских игр доверили нести волонтерке, которая оказалась россиянкой.
- К соревнованиям в фигурном катании допустили "нейтрального" Петра Гуменника, который на самом деле демонстрировал приверженность к войне, а в произвольной программе его выпустили на лед прямо перед украинцем Кириллом Марсаком.