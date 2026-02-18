Каждый участник Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине получил от организаторов и спонсоров комплект подарков, среди которых брендированный смартфон. Однако есть одно приятное исключение – "нейтральные" россияне и белорусы.

Представителям страны-агрессора и ее белорусского сателлита, допущенным к Олимпиаде, новенький гаджет не достался. Из-за этого на болотах начался вой, как видно из сообщений ТАСС.

Смотрите также Выглядит как издевательство: табличку Украины на Олимпиаде-2026 несла россиянка

Как отреагировали в России на решение организаторов Олимпиады?

Ожидаемо российская пропаганда решила воспользоваться вполне закономерным имиджевым решением компании-производителя смартфонов ничего не дарить изгнанникам мирового сообщества. В Москве все перекрутили в традиционные тезисы о "политике", "русофобии", "нацизме" и прочий бред.

А карманные политики Кремля начали наперегонки заявлять, что сами из своего кармана проспонсируют покупку россиянам таких же гаджетов. Об этом говорили с трибуны руководители российской позорной Госдумы, а также представители партии ЛДПР, которая танцует под дудку Путина и призывает уничтожать украинцев.

Какие подарки сделали нормальным спорстменам на Олимпийских играх?

О том, какие приятные вещи подготовили для всех участников Олимпиады из нормальных стран, на своей странице в инстаграме рассказывала украинская биатлонистка Александра Меркушина.

Кроме различных сувениров с эмблемой Милана-Кортины 2026, а также действительно полезных для спортсменов вещей, например баф для защиты шеи от мороза и бутылка для воды, каждый атлет с флагом получил от спонсора Игр уникальный смартфон с олимпийским дизайном. Меркушина сделала на него распаковку.

Распаковка смартфона Олимпийских игр-2026 – смотрите видео:

Какие еще скандалы, связанные с россиянами, произошли на Олимпиаде?