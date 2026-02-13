Во время соревнований по фигурному катанию во вторник, 10 февраля, внимательные зрители могли заметить необычную деталь. Французский тренер поочередно появлялся в куртках разных национальных сборных – сначала Франции, а затем Грузии, сообщает BBC.
Как Ришо удается одновременно быть наставником для всех этих спортсменов?
38-летнего французского тренера и хореографа в сети в шутку называют "самым занятым человеком Олимпиады" из-за активного сотрудничества со спортсменами из разных стран мира.
Зрители уже привыкли к тому, что Ришо меняет куртки разных сборных прямо во время одного турнира. В воскресенье, 8 февраля, на командных соревнованиях он сначала поддерживал Ника Эгадзе в форме Грузии, а менее чем через 15 минут вышел в канадской куртке, чтобы поболеть за Стивена Гоголева.
Обычно я все складываю в гримерку фигуриста. Если нет, у нас всегда есть, например, руководитель команды или менеджер национальной сборной, который хранит куртки и отдает их мне,
– сказал в подкасте BBC More Than the Score.
Кто такой Бенуа Ришо?
Он получил престижную награду "Лучший хореограф фигурного катания" на ISU Skating Awards в 2024 году и получив новые номинации в 2025 году, пишет EssentiallySports.
- На Играх он руководит 16 фигуристами из 13 стран, и это событие стало историческим, поскольку семеро его спортсменов соревновались в одной дисциплине во вторник, 10 февраля.
- Его самым успешным учеником является француз Адам Сяо Хим Фа, чемпион Европы и один из лучших фигуристов мира.
- Также он тренировал канадца Стивена Гоголева, бывшего серебряного призера юниорского чемпионата мира, и американца Максима Наумова, который участвовал в чемпионатах мира.
- Среди других известных фигуристов, которых он тренировал, – американский чемпион США Брейди Теннелл и болгарская спортсменка Александра Фейгин, участница Олимпийских игр и чемпионатов мира.