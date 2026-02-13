Під час змагань із фігурного катання у вівторок, 10 лютого, уважні глядачі могли помітити незвичну деталь. Французький тренер по черзі з'являвся в куртках різних національних збірних – спершу Франції, а згодом Грузії, повідомляє BBC.
Як Рішо вдається одночасно бути наставником для всіх цих спортсменів?
38-річного французького тренера й хореографа в мережі жартома називають "найзайнятішою людиною Олімпіади" через активну співпрацю зі спортсменами з різних країн світу.
Глядачі вже звикли до того, що Рішо змінює куртки різних збірних просто під час одного турніру. У неділю, 8 лютого, на командних змаганнях він спочатку підтримував Ніка Егадзе у формі Грузії, а менш ніж за 15 хвилин вийшов в канадській куртці, щоб повболівати за Стівен Гоголєв.
Зазвичай я все складаю в гримерку фігуриста. Якщо ні, у нас завжди є, наприклад, керівник команди або менеджер національної збірної, який зберігає куртки і віддає їх мені,
– сказав в подкасті BBC More Than the Score.
Хто такий Бенуа Рішо?
Він здобув престижну нагороду "Кращий хореограф фігурного катання" на ISU Skating Awards у 2024 році та отримавши нові номінації в 2025 році, пише EssentiallySports.
- На Іграх він керує 16 фігуристами з 13 країн, і ця подія стала історичною, оскільки семеро його спортсменів змагалися в одній дисципліні у вівторок, 10 лютого.
- Його найуспішнішим учнем є француз Адам Сяо Хім Фа, чемпіон Європи та один із найкращих фігуристів світу.
- Також він тренував канадця Стівена Гоголєва, колишнього срібного призера юніорського чемпіонату світу, і американця Максима Наумова, який брав участь у чемпіонатах світу.
- Серед інших відомих фігуристів, яких він тренував, – американський чемпіон США Брейді Теннелл та болгарська спортсменка Александра Фейгін, учасниця Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.