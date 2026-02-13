Уникальный случай на Олимпиаде-2026: 16 спортсменов из 13 государств тренирует один наставник

Зимние Олимпийские игры запоминаются не только добытыми медалями и громкими победами. Они дарят и уникальные истории – как Бенуа Ришо, который параллельно тренирует сразу 16 спортсменов.

Во время соревнований по фигурному катанию во вторник, 10 февраля, внимательные зрители могли заметить необычную деталь. Французский тренер поочередно появлялся в куртках разных национальных сборных – сначала Франции, а затем Грузии, сообщает BBC.

Смотрите также Украинский фигурист из Херсона зажег на Олимпиаде и установил невероятный рекорд

Как Ришо удается одновременно быть наставником для всех этих спортсменов?

38-летнего французского тренера и хореографа в сети в шутку называют "самым занятым человеком Олимпиады" из-за активного сотрудничества со спортсменами из разных стран мира.

Зрители уже привыкли к тому, что Ришо меняет куртки разных сборных прямо во время одного турнира. В воскресенье, 8 февраля, на командных соревнованиях он сначала поддерживал Ника Эгадзе в форме Грузии, а менее чем через 15 минут вышел в канадской куртке, чтобы поболеть за Стивена Гоголева.

Обычно я все складываю в гримерку фигуриста. Если нет, у нас всегда есть, например, руководитель команды или менеджер национальной сборной, который хранит куртки и отдает их мне,

– сказал в подкасте BBC More Than the Score.

Кто такой Бенуа Ришо?