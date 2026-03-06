Медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026

С 6 по 15 марта в Милане пройдет новое громкое спортивное событие. Итальянский город и близлежащие регионы примут зимние Паралимпийские игры-2026.

На соревнования в Италию съедутся более 600 спортсменов с ограниченными физическими возможностями, сообщает 24 Канал. На Паралимпиаде будет представлено 56 стран мира.

Кто будет выступать на зимней Паралимпиаде-2026?

Впервые на зимние Игры приедут спортсмены из Сальвадора, Черногории, Португалии, Гаити и Северной Македонии. К сожалению, будут среди участников и россияне с белорусами.

Более того,, представители этих стран смогут выступать под своими флагом и гимном. Из-за этого Украина и еще 14 стран решили бойкотировать церемонию открытия Игр.

Соревнования продлятся с 6 по 15 марта. В течение этих дней будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.

Как Украина выступает на зимних Паралимпиадах?

Украина же отправила на зимнюю Паралимпиаду 35 спортсменов, из которых десять – лидов. Для нашей страны это рекордное количество атлетов на зимних параиграх в истории.

При этом наша сборная за все время выиграла аж 141 медаль в этих соревнованиях (38 "золотых", 51 "серебряная" и 52 "бронзовые" награды). По этому показателю Украина занимает 10 место среди всех стран в истории зимних Паралимпийских игр.