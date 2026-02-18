Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры-2026 из-за России: о чем речь
- Международный паралимпийский комитет разрешил участие россиян и белорусов в Паралимпиаде-2026 под национальными флагами, что вызвало бойкот со стороны украинских чиновников.
- Украинские паралимпийцы смогут выступить на Играх, но украинские чиновники не будут посещать официальные мероприятия и призывают других присоединиться к бойкоту.
Международный паралимпийский комитет принял возмутительное решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в Милане и Кортине под собственными флагами. Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало официальную реакцию.
Глава ведомства Матвей Бедный на своей странице в сети X заявил, что украинская делегация фактически будет бойкотировать Паралимпиаду. Но это не будет касаться спортсменов.
Что заявило Минспорта о бойкоте Паралимпиады?
По словам министра, в ответ на действия организаторов по допуску на соревнования россиян и белорусов под национальными флагами украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры.
Чиновники не будут присутствовать на церемонии открытия и не будут посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады.
Украина также призывает чиновников других государств присоединиться к этому бойкоту и игнорировать паралимпийские мероприятия – и благодарит каждого из свободного мира, кто откликнется на эту инициативу.
Наши паралимпийцы смогут выступить в Италии и будут прославлять там государство наравне с другими спортсменами, их участие не отменяется.
Почему россияне будут на Паралимпиаде, хотя на Олимпиаду их не пустили?
- Как пишет Sky News, страну-агрессора отстраняли от участия в Паралимпийских играх дважды – с 2016 года из-за поддерживаемой государством массовой допинговой схемы, а с 2022 года из-за вторжения в Украину.
- Последний раз под своим флагом паралимпийцы из РФ могли соревноваться в 2014 году.
- Международный паралимпийский комитет в сентябре проголосовал за снятие санкций с России и предоставил россиянам шесть лицензий на Игры-2026 в виде wild card.