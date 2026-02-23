Белый дом иронично отреагировал на поражение Канады в финале Олимпийских игр по хоккею
- Американцы победили Канаду в финале Олимпийских игр по хоккею со счетом 2:1 после овертайма.
- Белый дом иронично отреагировал на победу, опубликовав изображение белоголового орлана с канадской казаркой.
В воскресенье, 22 февраля, состоялся решающий матч между США и Канадой. Американцы одержали победу, и реакция Дональда Трампа и Белого дома не заставила себя долго ждать.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя определяли в овертайме. Американцы открыли счет, канадец Кейл Макар сравнял его, а решающую "золотую" шайбу забил Джек Хьюз, принеся победу США, сообщает 24 канал.
Смотрите также Сенсационный разгром на Олимпиаде: действующие чемпионы по хоккею потерпели унизительное поражение
Какова реакция Белого Дома на победу США в матче против Канады?
Кроме спортивной борьбы и звездного состава обеих команд НХЛ, матч имел и политический подтекст.
После прихода к власти Дональда Трампа и республиканцев вопросы, связанные с Канадой, все чаще появлялись в публичных высказываниях американских политиков. Президент США неоднократно упоминал Канаду в контексте двусторонних отношений, иногда прибегая к шутливому образу "51-го штата".
После победы над канадской командой Белый дом не удержался от троллинга, подчеркнув значимость соперничества между государствами. В социальных сетях появилось изображение, на котором белоголовый орлан – символ США – держит в когтях канадскую казарку, что символично отражает канадское присутствие в Северной Америке.
Историческая победа американских хоккеистов и реакция Трампа
Мужская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпийских игр в Милане впервые с 1980 года, обыграв Канаду в финальном матче со счетом 2:1 в овертайме. Решающий гол в дополнительное время забил Джек Хьюз, став национальным героем.
Эта победа стала возможной после того, как впервые за 12 лет лига НХЛ разрешила игрокам участвовать в Олимпиаде. Обе команды – США и Канада – демонстрировали высокий уровень борьбы, пройдя через сложные овертаймы в плей-офф.
Президент США Дональд Трамп отреагировал сразу в соцсети X, отметив успех американских хоккеистов: "Поздравляем нашу замечательную сборную США по хоккею. Они выиграли золото. ВАУ! Какая игра! Много побед!"