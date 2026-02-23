Укр Рус
Sport News 24 Олимпийские игры Белый дом иронично отреагировал на поражение Канады в финале Олимпийских игр по хоккею
23 февраля, 11:23
3

Белый дом иронично отреагировал на поражение Канады в финале Олимпийских игр по хоккею

Александра Власова
Основные тезисы
  • Американцы победили Канаду в финале Олимпийских игр по хоккею со счетом 2:1 после овертайма.
  • Белый дом иронично отреагировал на победу, опубликовав изображение белоголового орлана с канадской казаркой.

В воскресенье, 22 февраля, состоялся решающий матч между США и Канадой. Американцы одержали победу, и реакция Дональда Трампа и Белого дома не заставила себя долго ждать.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя определяли в овертайме. Американцы открыли счет, канадец Кейл Макар сравнял его, а решающую "золотую" шайбу забил Джек Хьюз, принеся победу США, сообщает 24 канал.

Смотрите также Сенсационный разгром на Олимпиаде: действующие чемпионы по хоккею потерпели унизительное поражение

Какова реакция Белого Дома на победу США в матче против Канады?

Кроме спортивной борьбы и звездного состава обеих команд НХЛ, матч имел и политический подтекст.

После прихода к власти Дональда Трампа и республиканцев вопросы, связанные с Канадой, все чаще появлялись в публичных высказываниях американских политиков. Президент США неоднократно упоминал Канаду в контексте двусторонних отношений, иногда прибегая к шутливому образу "51-го штата".

После победы над канадской командой Белый дом не удержался от троллинга, подчеркнув значимость соперничества между государствами. В социальных сетях появилось изображение, на котором белоголовый орлан – символ США – держит в когтях канадскую казарку, что символично отражает канадское присутствие в Северной Америке.

Историческая победа американских хоккеистов и реакция Трампа

  • Мужская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпийских игр в Милане впервые с 1980 года, обыграв Канаду в финальном матче со счетом 2:1 в овертайме. Решающий гол в дополнительное время забил Джек Хьюз, став национальным героем.

  • Эта победа стала возможной после того, как впервые за 12 лет лига НХЛ разрешила игрокам участвовать в Олимпиаде. Обе команды – США и Канада – демонстрировали высокий уровень борьбы, пройдя через сложные овертаймы в плей-офф.

  • Президент США Дональд Трамп отреагировал сразу в соцсети X, отметив успех американских хоккеистов: "Поздравляем нашу замечательную сборную США по хоккею. Они выиграли золото. ВАУ! Какая игра! Много побед!"